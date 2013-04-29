THY'de sarı ve kızıl saçtan sonra kırmızı ruj da yasaklanacak mı?

THY yönetimi, kabin memurlarının (hostes) “kızıl kırmızı ve platin sarısı saç kullanılması” yasağının ardından şimdi de “kırmızı ruj” kullanımına karşı tedbir almaya hazırlanıyor.

“Yolculardan da gelen tepkiler” üzerine bu kararı aldığını belirten THY yönetimi, “Kabin Memuru Üniforma Yönetmeliği”nde bazı değişikliklere gitmeye karar verdi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; kabin ekiplerinin, kılık-kıyafet ve makyaj kriterlerinin dışına çıkması üzerine hazırlanan yönetmelikte, geçen yıl 12 Temmuz’da da değişikliğe gidilmiş, frapan ve simli makyaj, pastel renklerde makyaj malzemesi kullanımı, kızıl kırmızı ve platin sarısı renkli saçlar yasaklanmıştı.

Son hazırlanan yönetmelikte ise kabin memurlarının kırmızı ruj kullanmasına yasak geliyor. Yönetmelikte, kırmızı ruj yerine abartı olmayan, daha pastel renklerde rujlar kullanılması istenirken saçların da üstten topuz değil arkadan toplanıp topuz yapılacağı ifade edildi. Hosteslere gönderilen Kabin Memuru Üniforma Yönetmeliği’ndeki revizyon değişikliğinin kısa süre sonra duyuru şeklinde yayımlanarak uygulamaya geçeceği belirtildi.