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Politika

Bakan Yıldırm'ın ruj yasağı yorumu: Kırmızı güzel bir renk

Bakan Yıldırım, THY hosteslerine yönelik kırmızı ruj yasağı bulunup bulunmadığı yönündeki soruya, 'Kırmızı güzel bir renk. Ay yıldızlı bayrağımızın rengi' dedi

02 Mayıs 2013 02:03

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırm katıldığı bir konferansta THY'nin hosteslere yönelik 'kırmızı ruj yasağı' soruldu. Yıldırım, THY hosteslerinin kırmızı ruj kullanmamasıyla ilgili tartışmalara ilişkin, "Kırmızı güzel bir renk. Ay yıldızlı bayrağımızın rengi" dedi.

Swiss Otel Grand Efes'te düzenlenen Türkiye-Amerika Sivil Havacılık Konferansına katılan Yıldırım'a gazeteciler, programın ardından çeşitli konularda sorular yöneltti.

Bakan Yıldırım, THY hosteslerine yönelik kırmızı ruj yasağı bulunup bulunmadığı yönündeki soruya, "Kırmızı güzel bir renk. Ay yıldızlı bayrağımızın rengi" şeklinde cevap verdi.

THY, hosteslere yönelik bir yasak listesi açıklamıştı. Kadın kabin görevlilerine kırmızı ve pembe ruj yasağı ve saç modeli standardı getiren yasak listesi tepkilere neden olmuştu.

Tepkiler üzerine açıklama yapan THY yönetimi 'kırmızı ruj ve ojenin görsel bütünlüğü bozduğu' gerekçesiyle bu yönde bir karar alındığını ifade etmişti.

 

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