İsviçre'den THY'ye kırmızı ruj tepkisi: Türkiye nereye gidiyor?

İsviçre'nin Fransız Kantonunda faaliyet gösteren ve aynı zamanda bütün İsviçre'den izlenen devlet televizyonu TSR 1 ve TSR 2 Türk Hava Yolları'nın hosteslere kırmızı ruj yasağıyla ilgili bir yayın yaptı.

Hosteslerinin kırmızı ve canlı renk ruj kullanmalarının yasaklaması inanılmaz bir karara olarak değerlendirilirken “Ayrıca hosteslerin makyaj ve saçına kadar müdahale eden yönetim, Liberal ve Demokratik kesimler tarafından da kınandı” diye görüş belirtildi.

Öte yandan TSR 1 ve TSR 2 Devlet Televizyonları geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizim ulusal içkimiz " Ayran"dır sözlerine atıfta bulunarak “Biz yıllardır ulusal Türk içkisinin ‘Rakı’ olduğunu biliyorduk” diye görüş belirttiler.