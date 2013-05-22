THY maaş zammını açıkladı

THY, çalışanlarına yılın ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayda yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı ve alınan bu kararlarla birlikte toplu iş sözleşmesinin gündemlerinden çıktığını açıkladı.

Hava-İş'in Sendikası, Türk Hava Yolları'ndaki grevin çözümü için hazırladığı yeni teklifi yarın yönetimi sunacağını bildirmişti.

THY, yaptığı yazılı açıklama ile çalışanlara yapılacak zam kararını açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında yürütülen 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Sendika Yönetiminin olumsuz ve dayatmacı yaklaşımları nedeniyle uyuşmazlıkla sonuçlanmış ve alınan grev kararı 15 Mayıs 2013 tarihinde uygulamaya konulmuştu.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu, çalışanlarımızdan gelen çalışma haklarını kullanma yönündeki yoğun talep üzerine lokavt kararı almamıştı.

Çalışanlarımız, yolcularımız, hissedarlarımız, ulusal ve uluslararası kamuoyu greve itibar etmemiştir. Çalışma arkadaşlarımızın Şirketlerine sahip çıkarak görevlerine gelmeleri sonucunda uçuş operasyonlarında ve diğer faaliyetlerde hiçbir aksama olmamıştır.

Sendika Yönetimi, 16 bin çalışanın haklarını tartışmak ve savunmak yerine, verdiği hatalı kararla 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan yasadışı eylem sonucu iş akdi feshedilenlerin işe iadesini tek ve vazgeçilmez gaye edinmiştir.

Şu anda yaşanan grev değil, Sendika Yönetiminin Türk Hava Yolları çalışanlarının katılımı olmaksızın birtakım grupların desteğiyle yürüttüğü bir eylemdir. Bu eylem 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 72. Maddesi çerçevesinde grev hakkının kötüye kullanılmasıdır.

Sendika Yönetiminin gündeminin uzlaşmaya vararak toplu iş sözleşmesi imzalamak olmadığı anlaşıldığından, 1 Ocak 2013 tarihinden bu yana 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasını bekleyen çalışanlarımızın daha fazla mağdur olmaması için Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu;

* Tüm çalışanlarımızın 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanan mevcut çalışma koşullarının, sosyal ve özlük haklarının, uçucu personelin uçuş planlamaları ile ilgili tüm kurallar ve limitlerin aynen uygulanmasına,

* 2013 yılı ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 3 oranında (yıl sonu itibariyle kümülatif yüzde 8.1)

* 2014 yılı ilk altı ay için yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 3 oranında (yıl sonu itibariyle kümülatif yüzde 6.1) oranında ücret artışı yapılmasına ve enflasyon farkı oluşması halinde farkın da ayrıca ödenmesine karar vermiştir.

Alınan bu kararlarla birlikte toplu iş sözleşmesi ve bu bağlamda yaşananlar Türk Hava Yolları'nın gündeminden çıkmıştır. Türk Hava Yolları bugüne kadar aksatmadan yürüttüğü faaliyetlerini hizmet kalitesini artırarak sürdürecektir."