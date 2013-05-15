THY'de başlayan greve katılım az, polisle sendikacılar çatıştı

Türk Hava Yolları yönetimi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamayan Hava-İş Sendikası, aldığı grev kararını uygulamaya başladı. Sendikaya bağlı çalışanlar, gece saat 3'ten itibaren greve başlarken Türk Hava Yolları'ndan “Seferlerde bir aksama yok” açıklaması geldi. Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin, “Vardiyalı çalışma nedeniyle henüz uçuşlarda aksama yok,ancak birkaç saat içinde aksamalar başlayacak” dedi.

THY yönetimi ile 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamayan Hava-İş, aldığı grev kararını uygulamaya başladı. Türk Hava Yolları (THY) yönetim binası önünde toplanan sendika üyeleri, “THY'de grev var” yazılı pankartı binanın girişine astı.

Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, yaptığı konuşmada, 352 gündür sürdürdükleri direniş sonrasında THY ile yapılan 24 dönem toplu iş sözleşmesinin uyuşmazlıkla sonuçlanması sonrasında aldıkları grev kararını uygulama aşamasına geldiklerini söyledi.

Başından beri gelmek istemedikleri bir aşama olduğunu belirten Ayçin, “Buna rağmen yasal süreç içerisinde taraflar arasında yaşanan uyuşmazlık nedeniyle, bu karar alındı” dedi.

Yasal haklarını kullanırken polisler tarafından engellendiklerini ileri süren Ayçin, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu iddia eden THY önünde böyle bir engelin olmasına anlam veremediklerini kaydetti.

Ayçin, sabah saatlerinde uçuşlarda bir aksama olmadığını söyleyerek, “Vardiyalı çalışma nedeniyle henüz uçuşlarda aksama yok, ancak birkaç saat içinde aksamalar başlayacak. THY personel sayısını yarıya düşürerek uçuş güvenliğini tehlikeye sokuyor, ancak bu dahi yetmeyecek. THY yönetimi şu anda part-time ve tecrübesiz personel ile uçuyor, ancak bir süre sonra bu personelin sayısı da yetmeyecek” dedi.

‘Seferlerde aksama yok’

Hava-İş Sendikası grevini sürdürürken, Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada tüm personelin zamanında işe geldiğini duyurdu.

Türk Havayolları Basın Müşaviri Ali Genç yaptığı açıklamada saat 03.00'dan saat 07.00'a kadar 83 seferin sorunsuz şekilde yapılığını bildirdi.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Türk Hava Yolları çalışanları her gün olduğu gibi bugün de tam kadro işbaşında. Yeşilköy'de bulunan Genel Müdürlük binasında görev yapan tüm çalışanlarımız işlerine geldiler. Bugün saat 03.00'te başlayan uçuş operasyonu da kokpit ve kabin ekiplerinin daha önce planlanmış uçuşlarını aynen uygulamaları sonucunda zamanında yürütülüyor. Teknik bakım ekipleri, yer işletme çalışanları, kargo çalışanları, İstanbul ve Anadolu teşkilatı da tam kadro görevlerinin başındadır. Tüm çalışanlarımız Şirketlerine sahip çıktılar, greve itibar etmediler. Türk Hava Yolları, günlük operasyonunu planlandığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilen uçuşlarla sürdürüyor.”

Hava-İş Sendikası'nın başlattığı grev, Türk Hava Yolları'nın uçuşlarında olumsuzluğa yol açmadı. Grevin başladığı andan itibaren 5 buçuk saat içinde yapılması planlanan 168 uçuşunu da gerçekleştiren THY'nin gün boyunca uçuş programının aksamayacağı belirtildi.

THY’den Hava-İş’e suç duyurusu

Hava-İş Sendikası'nın başlatacağı grev öncesi bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Ali Genç, sendikanın uçuş personelini arayarak baskı yaptığını ve sendika hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Ali Genç sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan gece boyunca gelişmeleri takipçilerine aktarıyor.

Genç, “THY, çalışma hakkını kullanmak isteyen uçuş personelini arayarak baskı yapan Hava-İş Sendikası yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunacak" dedi. Genç ayrıca TASSA (Kabin Memurları Derneği) hem de TALPA (Türkiye Pilotlar Derneği ) üyelerinin greve destek vermeyeceğini de açıkladı.

TALPA greve katılmıyor

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), THY yönetimi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamayan Hava-İş Sendikası'nın greve çıkma kararına katılmama kararı aldığını bildirdi.

TALPA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Grev konusunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri olarak, son dakikaya kadar yürüttüğümüz görüşmelerimiz neticesinde greve katılmama kararı aldık. Üyelerimizin uçuş emniyetinden taviz vermeden alacakları her türlü bireysel kararlarına saygı duyarız" ifadesi kullanıldı.

Terminalde tartışma

Sendikaya destek amacıyla THY binası önüne gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya da, polisin aldığı önlemi eleştirerek, demokratik hakkını kullanan işçilere karşı bu tür bir önlemin alınmasının doğru olmadığını söyledi.

İşçilerin talepleri karşılanana kadar, bu işin takipçisi ve destekçisi olacaklarını belirten Akkaya, "Grevin başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.

Polis, THY yönetim binası ve Atatürk Havalimanı'nda güvenlik önlemi aldı. Havalimanına çok sayıda çevik kuvvet polisi gönderilirken, sabah saatlerinde bu sayının artırılacağı öğrenildi.

Öte yandan gece saatlerinde grevin başlangıç noktası olan dış hatlar terminalinde polisle sendika üyeleri arasında tartışma çıktı.

Terminalde kurulan standın kaldırılmasını isteyen güvenlik güçleri ile sendika üyeleri arasında yaşanan kısa süreli arbede, sendika üyelerinin genel müdürlük binasına yürümeye karar vermesiyle sona erdi.