Hava-İş'ten THY'ye karşı teklif



Hava-İş THY'nin 5 ay önceki teliflerine imza atın çağrısına "uyuşmazlık maddelerinden başlayalım" yanıtını verdi.

Hava-İş, THY yönetiminin dün yaptığı 5 ay önceki teklifi imzalayın çağrısına yanıt verdi. THY, Hava-İş Sendikası'nı 22 Mayıs tarihine kadar 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni (TİS) imzalamaya çağırdı, aksi taktirde 23. Dönem sözleşmeleri geçerli olmak üzere uygun bir ücret artışı yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Hava-İş yönetimi THY'ye karşı çağrıda bulunarak "Gelin uyuşmazlık maddeleri üzerinden müzakereleri kaldığımız yerden başlatalım" çağrısı yaptı.

Hava-İş'in THY'ye resmi olarak bildirdiği çağrıda şunlar yer aldı: "Hava-İş sendikası olarak çalışan-şirket-ülke yararını değerlendirmek suretiyle, şirketin temsilcisi THY ve işçilerin temsilcisi Hava-İş sendikası olarak ülkemizde yasalarla tanınan ve çerçevesi çizilen toplu iş sözleşme müzakereleri esaslarında karşılıklı saygıyı zedelemeden uyuşmazlık maddelerinin kaldığı yerden ve grevin sonuçlandırılmasını sağlayacak bir noktada müzakereye hazır olduğumuzu belirtiriz."