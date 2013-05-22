Hava-İş'ten THY'ye uzlaşma teklifi

Hava-İş Sendikası devam etmekte olan grev ile ilgili olarak THY yönetimine yeni bir teklif götüreceğini açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada "öngördüğü şartlarla birlikte 24. Toplu İş Sözleşmesi'ni imzalamaya hazır' olunduğu belirtildi.

Hava-İş Sendikası resmi internet sitesinde "Hava-İş’in Grevin Çözümü İçin Yeni Bir Bütünsel Teklif Sundu" başlıklı açıklamasında anlaşmazlığın en önemli bölümü olan ve işten çıkartılan 305 kişinin iadesini ilgilendiren sorunun çözümüyle ilgili teklifte, "Ayrıca işe iade kararı onanmış veya işe iade mahkeme kararları henüz Yargıtay’ca onanmamış veya mahkemesi henüz sonuçlanmamış bu üyelerimizden kendi gönüllü taahhüdü ile hukuki haklarını talep eden üyelerimizin bu haklarının ödenmesinin garanti edilmesi" ifadelerine yer verildi.

Hava-İş Sendikası’nın sitesinden yapılan ve yarın THY yönetimine gönderileceği belirtilen teklif şöyle:

''THY A.O tarafından 17.05.2013 tarihinde sendikamıza faksla iletilen yazı Sendikamız Yönetim Kurulunda değerlendirilmiş ve; Çalışan, Şirket ve Ülke yararı değerlendirilmek suretiyle, karşılıklı saygı çerçevesinde ve kaldığı yerden uyuşmazlık maddelerinin müzakeresi ile 24. Dönem TİS ni bağıtlamaya hazır olduğumuzu, bu esaslar dahilinde davet beklediğimiz 18.05.2013 tarihinde kendilerine yazı ile sunulmuştu.

Ancak bu konuda müzakere ile ilgili sendikamıza o tarihten bu yana bir davet ulaşmamıştır.

Bu kapsamda sendikamız çözüm için bir adım daha atarak ve müzakereye hazır olduğumuzu kamuoyuna duyurmak maksadıyla grevi sürdürmekte olan üyelerimizin de görüşlerini alarak aşağıdaki;

1- Üzerinde değişiklik yapmadığımız 23. Dönem toplu iş sözleşme maddelerinin ve eklerinin yeni yasalarla işçi ve sendika lehine olan hükümlerinin düzenlenmesi şartıyla mevcut haliyle kabul edilmesi,

2- 23.Toplu iş sözleşmesinin 99. Maddesinde uçucu ekipler ile ilgili uçuş görev süre ve dinlenme sürelerini kapsayan kazanılmış hakların ve 22. Dönem toplu iş sözleşmesinin atıfta bulunduğu 27 Temmuz 2012 tarihinden önce geçerli olan ER konaklamalarında 36 saat dinlenme hakkını da kapsayan PR.01.70.007 Uçucu Personel Uçuş Görev ve Uçuş Saatleri Prosedürü Rev (1) prosedürünün bir bütün haline getirilip oluşturulacak metnin antlaşma tutanağında belirlenerek bu metnin TİS yürürlük süresince hizmet akdi hükmü niteliğinde de geçerli olmak üzere CCM ve OM PART A ilgili bölümlerine imza tarihi itibarı ile eklenmesi,

3- Hastalık raporuna dayalı istirahatler iş sözleşmesinin feshi gerekçesi yapılamaz. Hükmünün 27. Maddeye eklenerek yeniden düzenlenmesi

4- Ücret zamları ile ilgili olarak 31.12.2012 tarihindeki ücretlere 01.01.2013 tarihinden itibaren ve enflasyon koruması sağlanarak

1. altı ay kıdem ücretlere 200TL seyyanen zam, iş/uçuş tazminatlarına %5 zam

2. altı ay kıdem ve iş/uçuş tazminatlarına %5 zam

3. altı ay kıdem ve iş /uçuş tazminatlarına %5 zam

4. altı ay kıdem ve iş /uçuş tazminatlarına %5 zam uygulanması

4-Sosyal yardımlara 1. Yıl %10, ikici yıl %10 oranında zam uygulanması

Ayrıca TİS eki bir protokol yapılarak iş sözleşmeleri 29 Mayıs 2012 tarihi ve takip eden tarihlerde bildirimsiz olarak feshedilen üyelerimizin,

a-Mahkeme kararları ve bu Mahkeme kararlarını kesinleştiren Yargıtay onamaları çerçevesinde verilen işe iade kararları dikkate alınarak, THY A.O Genel Müdürlüğüne bu kararları bildirilen üyelerimizin işe iade işlemlerinin yerine getirilmesi, kararlar oluştukça bu işlemlere bu yönlü devam edileceğinin işverence kabul ve taahhüt edilmesi;

b-Ayrıca işe iade kararı onanmış veya işe iade mahkeme kararları henüz Yargıtay’ca onanmamış veya mahkemesi henüz sonuçlanmamış bu üyelerimizden kendi gönüllü taahhüdü ile hukuki haklarını talep eden üyelerimizin bu haklarının ödenmesinin garanti edilmesi halinde

24. dönem toplu iş sözleşmesini imzalamaya hazır olduğumuzu bildiririz. Sendikamız bu tekliflerini yarın işverene yazılı olarak sunacaktır. Kamuoyuna Duyurulur."

THY 22 Mayıs'a kadar imzaya davet etmişti

THY yönetimi yaptığı bir açıklamayla, "15 Mayıs’tan bu yana yaşananlar sonucu oluşan tablo, çalışma arkadaşlarımızın iradesinin de konunun anlaşma ile sona erdirilmesi yönünde olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Hava-İş Sendikası’nı 22 Mayıs 2013 tarihine kadar 24. Toplu İş Sözleşmesi’ni imzalamaya davet ediyoruz" denilmişti.