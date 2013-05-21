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Hava-İş'ten THY'ye: Derdimiz zam değil

Türk Hava Yolları'nın (THY) 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesini imzalamak için Hava-İş'e verdiği ek süre yarın doluyor

21 Mayıs 2013 20:17

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin, THY'nin verdiği sürenin dolmasına bir gün kala taleplerini sıraladı. Ayçin, “Bize 2 yıl için 6 ayda bir yüzde 3 toplamda yüzde 12 zam teklif ettiler, şimdi bu rakamları yükseltseler de önemi yok. Derdimiz zam değil" dedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesini imzalamak için Hava-İş'e verdiği ek süre yarın doluyor.

CNBC-e.com'a konuşan Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin, sözleşmeyi mevcut haliyle kabul etmeyeceklerini yinelerken, THY'nin uygun bir ücret artışına gitme önerisini ise reddettii

 

Zammın önemi yok!

 

Ayçin, “Bize 2 yıl için 6 ayda bir yüzde 3 toplamda yüzde 12 zam teklif ettiler, şimdi bu rakamları yükseltseler de önemi yok. Derdimiz zam değil" dedi.

 

Şartlar bizim için daha kötü

 

Ayçin, sendika için işten çıkarılan 305 kişinin durumunun belirleyici olacağını söyledi.

Ayçin, " Biz idari konularda 22 tane maddenin müzakereye açılmasını istiyoruz. Grev başlamadan önce işten çıkartılan 305 kişi için yargıtay kararını beklediklerini söylediler şimdi ise hangi karar çıkarsa çıksın 305 kişiyi işe almayacaklarını söylüyorlar. Oysa 62 kişinin yargıtay tarafından işe iadesi onandı. Antlaşma için başladığımız yerden daha kötü bir yerdeyiz” şeklinde devam etti.

 

Personel kiralıyorlar

 

Seferlerin aksadığını belirten Ayçin, THY yönetiminin Sun Express ve AtlasJet’ten personel kiraladığını ve eğitimde olan personeli uçurduğunu öne sürdü.

 

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