Hava İş: THY greve katılan 150 memuru SMS atarak işten çıkardı!

Hava İş Genel Sekreteri Mustafa Yağcı, Türk Hava Yolları'nda iş yavaşlatma eylemi yapan yaklaşık 150 kabin memurunun işten çıkarıldığı dile getirdi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 104 seferin iptal edildiğini açıkladı. Eyleme destek veren Redhack grubu ise THY'nin sitesine siber saldırı düzenledi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habre göre; Hava-İş, işten çıkarmaya yönelik tehditlerin devamı durumunda eylemlerin süresiz olacağını duyurdu.

Yağcı işten çıkarma yönündeki iddialarla ilgili şunları söyledi:

“Arkadaşlarımızı yasal demokratik bir haklarını kullanıyorlar. THY’den birileri arkadaşlarımızı telefonla arayıp, yasadışı eyleme katıldıkları gerekçesi ile işten çıkarıldıklarını kendilerini söylüyor ki böyle bir işten çıkarma tebliği olamaz. Ancak biz şunu çok net söylüyoruz. Tek bir arkadaşımız dahi burnu kanarsa bu eylem süresiz hale gelir. Bu girişim başarılı eylemimizin işveren tarafından gölgelenmesi amacı ile yapılıyor”

150 kişi işten çıkarıldı

Hava-İş Sendikası'ndan alınan bilgilere göre sabahtan bu yana toplam 150 personelin işine son verildi.

Hava İş Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Kaya Sayın, "Kabin Hizmetleri Başkanlığı’nın görevlendirdiği memurlar ellerindeki listede yer alan personeli arıyor. Ancak uçuştan dönen veya evinde bulunan personel de aranıyor. 117 uçak yerde aldı. Eylem yüzde 95 başarıya erişti. Bu durum gece 24:00'e kadar sürecek" dedi.

‘Aldıkları uçaklar ellerinde patlar’

Ankara’da bulunan Hava-İş Genel Başkanı Atilla Ayçin ise iş yavaşlatma konumunda olan bine yakın kişinin olduğunu söyleyerek “Saatler ilerledikçe, personel işe gelmeye başladıkça bu sayı artacaktır. Arkadaşlarımız Anayasal haklarını kullanıyor. Eğer işveren gayri yasal bir tutum içine girerse açık söylüyorum Türk Hava Yolları’nın aldığı uçaklar ellerinde patlar. Bir tek seferi bile yapamazlar. İnsanların en demokratik yasal haklarını kullanmalarına saygılı olsunlar” dedi.

‘Eylemi süresiz yaparız’

Öte yandan THY'deki eylemlerle ilgili Hava-İş, personele yeni bir mail gönderdi. Hava İş tarafından gönderilen mailde, Türk Hava Yolları’nın personele yönelik işten çıkarmaya yönelik tehditlerin devam ettiği sürece 03.00-24.00 saatleri arasında yapacakları eylemlerin süresiz bir şekilde devam edileceğini duyurdu.

'Eylemi destekliyoruz'

Gökkuşağı Hareketi sözcülerinden Kaptan Pilot Bahadır Altan “THY tarafı bu eylemi kırmak için iş akitlerini feshetme yoluna gidiyor. Bu daha çok kabin görevlilerine yönelik bir durum… ‘Personelin kendisini uçuşa hazır hissetmeme’ hakkının kötüye kullanıldığını iddia ediyorlar. Kabin Hizmetleri Başkanlığı’ndan kabin memurları aranıyor ve eyleme katılan tüm personele bir korku yaratılıyor. Oysa bu meşru bir müdafaadır. Biz bu eylemi destekliyoruz” şeklinde konuştu.

'104 sefer iptal'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, THY'deki iş bırakma eylemiyle ilgili yaşanan sorun vatandaşı perişan edecek noktaya geldiğinde, gerekli adımları atmaktan geri durmayacaklarını belirterek, "Bizim için vatandaşın rahatlığı, hizmete erişmesi her şeyin önünde gelir" dedi. Bakan Yıldırım, şu ana kadar 104 seferin iptal olduğunu açıkladı. THY yetkilileri, yolcuların havalimanına gelmeden önce 444 0 849 numaralı çağrı merkezini aramalarını istedi.

İşte iptal edilen seferlerin bazıları:

İç hatlarda saat 10.00’daki Hatay, İzmir, Antalya, 10.05’te Adana, 10.20’de Kahramanmaraş, 11.20’de Adana , 13.00’te Ankara, 14.00’te İzmir , 14.55’te Kayseri, 15.30’da Hatay, 16.30’da Diyarbakır, 23.05’te Konya ve 23.55’teki Denizli seferleri bugün için iptal edildi.

Dış hatlarda ise, saat 09.20’de Stuttgart, 09.15’te Hamburg, 09.40’ta Bilbao, 11.00’de Bağdat, 11.35’te Torino, 11.55’te Misurata, 12.15’te Medine, 14.40’ta Beyrut, 12.45’te Dnepropetrovsk, 13.00’te Roma, 13.15’te Selanik seferleri karşılıklı olarak iptal edildi

THY'nin kaybı milyonlarca dolar

Ekibin gelmediği uçuşların yapılabilmesi için THY yöneticileri tarafından göreve çağırılan diğer ekiplerin ise kendilerine 24 saat önceden haber verilmesi gerektiğini (24 saat kuralı) söyleyerek görevi kabul etmedikleri kaydedildi. Dış Hatlar Geliş Terminali'nde toplanan çalışanlar "Uçuş-Teknik Elele" sloganlarıyla sevinç gösterilerinde bulundu. Eyleme katılan bazı personelin işten çıkarıldığı da iddia edildi. THY'nin bir günlük kaybının milyonlarca dolar olduğu öğrenildi.

THY sitesi hacklendi

Türk Hava Yolları(THY) resmi web sitesi de eyleme destek olduklarını söyleyen hacktivist RedHack grubu tarafından çökertildi.

Türk Hava Yolları çalışanlarının yaptığı eylem nedeniyle saat 10:00 itibariyle 24 sefer iptal olurken resmi sitesi de eyleme destek olduklarını söyleyen bir grup tarafından hacklendi. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapılan iç ve dış hat uçuşlarında uzun süreli rötarlar meydana gelirken şu ana kadar 13 iç hat, 11 dış hat uçuşunu iptal etti. THY konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Hava İş Sendikası yasadışı grev çağrısı yapmış, çalışanların bir kısmı bu çağrıya uymuştur. Bu nedenle uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşanmaktadır. Yolcularımızın en az etkileneceği şekilde iptaller yapılmaktadır. Yolcularımızın değişiklik talepleri herhangi ekstra maliyet olmaksızın gerçekleştirilecektir" denildi.