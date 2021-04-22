Thodex'in reklam filmi için çok sayıda ünlü ismin kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı

2 milyar dolar değerinde kripto para ile Tayland’a kaçtığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in geçen yıl çok sayıda ünlü ismi reklam filminde oynattığı ortaya çıktı.

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü.

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Dosyaya ise gizlilik kararı getirildi.

Gelişme sonrası Thodex'in ünlü isimleri reklamlarında oynattığı ortaya çıktı. Ünlüler, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Thodex'in tanıtımı için kırmızı elbiselerle poz vermiş. Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü isim Thodex için objektif karşısına geçmişti. Thodex'in reklam yüzü olan ünlüler, bu kareleri de sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.

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