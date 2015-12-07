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Kültür-Sanat

The Beatles üyesi Ringo Starr'ın davul seti 2,2 milyon dolara satıldı

Ringo Starr'ın açık artırmada satılan davul setini 1963 ile 1964 arasında 200'den fazla performansta kullandığı ifade edildi

07 Aralık 2015 09:48

The Beatles grubu üyesi Ringo Starr'ın davul setinin ABD'de düzenlenen açık artırmada 2,2 milyon dolara satıldığı bildirildi.

Julien's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, Ringo Starr'ın "Can't Buy Me Love," ''She Loves You," ''All My Loving" ve "I Want to Hold Your Hand" gibi Beatles'ın hit şarkılarının kaydında kullandığı davul setini, 2,2 milyon dolara Amerikan futbol takımı Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay'in aldığı belirtildi.

Gerçek ismi Richard Starkey olan İngiliz müzisyen Ringo Starr'ın açık artırmada satılan davul setini 1963 ile 1964 arasında 200'den fazla performansta kullandığı ifade edildi.

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