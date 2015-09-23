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Kültür-Sanat

Beatles'ın ilk kontratı 93 bin dolara alıcı buldu

Beatles, 1961'de 'The Beat Brothers' adıyla Alman çocuk şarkısı 'My Bonnie'nin hareketli bir versiyonunu kaydetmişti

23 Eylül 2015 10:46

"Beatles" grubunun ilk kontratı 93 bin dolara alıcı buldu. Grubun 1961 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde imzaladığı kontrat New York'ta yapılan müzayede sonrası 93 bin dolara satıldı.

Kontrat, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve grubun o zamanki bateristi Peter Best ile Alman prodüktor  Uwe Blaschke  arasında imzalanmıştı.

Beatles, o dönem "The Beat Brothers" olarak Alman çocuk şarkısı "My Bonnie"nin hareketli bir versiyonunu kaydetmişti.

The Beatles  grubu 1970 sonlarında dağıldı ardından John Lennon, New York'ta 1980 senesinde bir hayranı tarafından silahla öldürüldü ve yine grup üyelerinden George Harrison ise 2001 senesinde kanser nedeni ile hayatını kaybetmişti

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