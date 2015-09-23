Beatles'ın ilk kontratı 93 bin dolara alıcı buldu

"Beatles" grubunun ilk kontratı 93 bin dolara alıcı buldu. Grubun 1961 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde imzaladığı kontrat New York'ta yapılan müzayede sonrası 93 bin dolara satıldı.

Kontrat, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve grubun o zamanki bateristi Peter Best ile Alman prodüktor Uwe Blaschke arasında imzalanmıştı.

Beatles, o dönem "The Beat Brothers" olarak Alman çocuk şarkısı "My Bonnie"nin hareketli bir versiyonunu kaydetmişti.

The Beatles grubu 1970 sonlarında dağıldı ardından John Lennon, New York'ta 1980 senesinde bir hayranı tarafından silahla öldürüldü ve yine grup üyelerinden George Harrison ise 2001 senesinde kanser nedeni ile hayatını kaybetmişti