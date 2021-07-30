TGS: Cumhuriyet’in toplu sözleşme görüşmelerine başlanamamıştır

Türkiye Gazeteciler Sendikası, “Cumhuriyet’in toplu sözleşme görüşmelerine başlanamamıştır” açıklamasını yaptı.

Sendikanın sosyal medya paylaşımında, “Cumhuriyet yönetiminin TGS'nin yetkisine yaptığı itiraz 1.5 yıl sonra Yargıtay’da reddedilmiş, hukukî prosedür gereği taraflar bir araya gelmiş ancak işveren tarafı müzakereye başlamayacağını bildirmiştir.” denildi. Paylaşıma dünkü tutanak da eklendi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, gazeteden ve 3 yıldır yürüttüğü genel yayın yönetmenliğinden, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un "emek ve sendika karşıtı tavrı" nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi gazetecileri sendikadan istifa etmeye zorlaması, aksi takdirde Genel Yayın Yönetmenliğini bırakmasını istemesi üzerine bu kararı aldığını kaydetmişti.

Cumhuriyet gazetesi ise "Küçükkaya’nın sendikadan istifa etmek yerine gazetedeki görevinden istifa etmesi tamamen şahsi kararı" açıklamasını yapmıştı.

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