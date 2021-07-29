Cumhuriyet'te sendika kavgası; Aykut Küçükkaya Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti

Aykut Küçükkaya, 3 yıldır yürüttüğü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ve gazeteden istifa ettiğini duyurdu. Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un Türkiye Gazeteciler Sendikası ile başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi sendika üyesi çalışanların, TGS'den istifa ettirmesi yönünde kendisine talepte bulunduğunu belirtti. Küçükkaya, "Gelinen noktada olay 'ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bıracaksın' çizgisine geldi. 27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyet’ten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

Küçükkaya Twitter hesabından yayımladığı açıklamasında, "7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen vakıf toplantısında yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildim. 3 yıldır bu görevi büyük bir onur ve gururla yürüttüm. Yazı işleri ekibimle gazetecilikte, habercilikte, büyük başarılara, ödüllere imza attık. En büyük mutluluğum 27 yıldır Cumhuriyet ailesinin bir üyesi, emekçisi olmamdır" ifadesini kullandı.

Küçükkaya şunları kaydetti:

"Bu hafta başında Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Alev Coşkun tarafından, "Türkiye Gazeteciler Sendikası ile başlayacak toplu iş sözleşme görüşmeleri öncesi sendika üyesi olan editoryal kadrodaki arkadaşlarımı sendika üyeliğinden istifa ettirmem, bu yönde görüşmeler yapmam" istenmiştir. Gelinen noktada olay "ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bıracaksın" çizgisine geldi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin savunduğu ilkelere yakışmayan, emek ve sendika karşıtı tavır nedeniyle tercihimi yazı işleri ekibimden, Cumhuriyet'e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gazetem Cumhuriyet'le özdeşleşmiş sendikadan yana alıyorum.

Bugün 29 Temmuz 2021 itibarıyla 27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyet’ten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ediyorum. Bugüne kadar hep desteğini hissettiğim Cumhuriyet ailesine, çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Cumhuriyet çalışanlarından vakıf yönetimine: Küçükkaya’nın istifasının kabul edilmemesini istiyoruz

Cumhuriyet çalışanları,

Küçükkaya'nın istifasının kabul edilmemesini ve sendikasızlaştırma girişim ve baskılarına son verilmesini talep etti. Açıklamada, "Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya bugün hem görevinden hem de gazeteden istifa ettiğini açıklamıştır. Bizler Cumhuriyet çalışanları olarak; öncelikli Küçükkaya’nın istifasının kabul edilmemesini istiyoruz. Cumhuriyet’in kuruluş, ana sözleşme ve değerlerine yakışmayan sendikasızlaştırma girişim ve baskılarına son verilmesini talep ediyoruz." denildi.

Talep metninde imzası olan isimler şöyle:

TGS: Cumhuriyet'e sendika yakışır

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un Türkiye Gazeteciler Sendikası ile başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi sendika üyesi çalışanların istifaya zorlanması ve Aykut Küçükkaya'nın istifasına ilişkin olarak paylaşım yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının topladığı imzaların fotoğrafını "Cumhuriyet'e sendika yakışır" notuyla paylaştı.