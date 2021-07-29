Cumhuriyet gazetesi: Aykut Küçükkaya’nın sendikadan istifa etmek yerine gazetedeki görevinden istifa etmesi tamamen şahsi kararı

Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un Türkiye Gazeteciler Sendikası ile başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi sendika üyesi çalışanların, TGS'den istifa ettirmesi yönünde kendisine talepte bulunduğunu belirten, gazete ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa eden Aykut Küçükkaya'ya ilişkin olarak açıklama yaptı. Gazeteden yapılan açıklamada, "Küçükkaya’nın sendikadan istifa etmek yerine gazetedeki görevinden istifa etmesi tamamen şahsi kararı" denildi.

Gazetenin internet sitesinden paylaşılan açıklamada, "1. TGS’nin başlattığı Toplu Sözleşme görüşmesi, bugün saat:11.00’de Cumhuriyet gazetesinde başlamıştır. 2. Bu yasal süreç devam edecektir. Cumhuriyet yönetimi sendikal faaliyetlere karşı değildir. Sendika, uzun yıllardır Cumhuriyet gazetesinde örgütlüdür. 3. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre, gazetelerin genel yayın yönetmenleri işverenin temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Bu yasal hüküm nedeniyle, Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın TGS üyeliğinden ayrılması, bu süreçte yasa gereğidir. 4. Bu yasal durum karşısında Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın sendikadan istifa etmek yerine gazetedeki görevinden istifa etmesi tamamen şahsi kararıdır. 5. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın istifasının yürürlüğe konması konusu 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar bekletilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Aykut Küçükkaya, 3 yıldır yürüttüğü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ve gazeteden istifa ettiğini duyurdu. Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un Türkiye Gazeteciler Sendikası ile başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi sendika üyesi çalışanların, TGS'den istifa ettirmesi yönünde kendisine talepte bulunduğunu belirtti. Küçükkaya, "Gelinen noktada olay 'ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bıracaksın' çizgisine geldi. 27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyet’ten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN | Cumhuriyet'te sendika kavgası; Aykut Küçükkaya Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti