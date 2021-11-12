TGC, Doğu Perinçek’in tutumunu kınadı: Siyasetçinin görevi gazetecinin sorusuna yanıt vermektir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Flash TV’de gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in tutumunu kınadı.

Açıklamada “Siyasetçilerin tüm faaliyetleri kamu denetimine açıktır. Gazetecilerin siyasetçilerin çalışmalarıyla ilgili soru sorması, bu konuda haber yapması kamu yararının bir parçasıdır. Siyasetçiler ve kamusal yetki kullanan görevliler, işlevleri nedeniyle daha fazla eleştiriye katlanmak durumundadır. Ancak Türkiye’de birçok siyasetçi gazetecinin soru sormasına bile tahammül gösterememekte, yanıt vermek yerine gazetecilere hakaret etmektedir." denildi.

Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunun son örneği Flash TV’de gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun programında yaşanmıştır. Programa katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Orhan Uğuroğlu’nun kamuoyunda gündem olan eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ün iddialarıyla ilgili sorularını yanıtlamak yerine meslektaşımıza hakaret etmeyi tercih etmiştir. Bu tutum kabul edilemez. Doğu Perinçek’in meslektaşımıza yönelik tutumunu kınıyoruz. Demokrasinin eleştirilere tahammül rejimi olduğunu hatırlatıyoruz.”

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