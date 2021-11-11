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Doğu Perinçek, Mehmet Eymür sorusu üzerine yayını terk etti: Sen Atatürk'e 'İngiliz ajanı mısın?' diye sorabilir misin ya; ABD'nin aleti oluyorsunuz

"Bu soruyu bana CIA ajanları soruyor"

11 Kasım 2021 11:52

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yöneticisi Mehmet Eymür'ün iddialarını sorması üzerine katıldığı televizyon programını terk etti. 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun konuğu oldu.

Uğuroğlu konuğuna,  Eymür'ün "Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var" iddiasını sordu. Soruya sinirlenen Perinçek, Atatürk hakkında da İngiliz ajanı iddiaları olduğunu hatırlatarak "Sen Atatürk'e İngiliz ajanı mısın diye sorabilir misin ya. Siz alet olmuşsunuz. Sizin gibi adamlar da Atatürk'e bu tür iftiraları tekrar ederek..." diye konuştu. 

Uğuroğlu, "Hakaret ediyorsunuz" diyerek itiraz edince devam eden tartışma üzerine Perinçek yayını terk etti. 

 

Doğu PerinçekOrhan UğuroğluMehmet Eymür'ün iddialarıflash tvtartışmayayını terk etti

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