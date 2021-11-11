Uğuroğlu'ndan yayını terk eden Perinçek'e: Bebek katiliyle röportaj yapmak gazetecilikse Eymür'ün iddialarını sormak gazetecilik değil mi?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de yayınlanan Serbest Bölge programında gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun konuğu oldu. Perinçek, eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün kendisiyle ilgili iddialarının sorulması üzerine katıldığı Serbest Bölge programını terk etti. Programın sunucusu Orhan Uğuroğlu, "Ben gazeteciyim, gazeteci olarak her soruyu sorma mecburiyetim var. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt verme hakkı tanıdım ona. Ama o hak kullanacağına, tam tersine kendisine o hakkı veren gazeteciye hakaret etme yolunu seçti." dedi. Uğuroğlu, Perinçek'in Abdullah Öcalan'la görüşmesini hatırlattı.

Uğuroğlu, Eymür'ün "Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var" iddiasını sordu. Soruya öfkelenen Perinçek, Atatürk hakkında da İngiliz ajanı iddiaları olduğunu hatırlatarak "Sen Atatürk'e İngiliz ajanı mısın diye sorabilir misin ya. Siz alet olmuşsunuz." diye konuştu.

TIKLAYIN | Doğu Perinçek, Mehmet Eymür sorusu üzerine yayını terk etti: Sen Atatürk'e 'İngiliz ajanı mısın?' diye sorabilir misin ya; ABD'nin aleti oluyorsunuz

Uğuroğlu, "Nasıl soru soracağız, adamın söylediklerini vatandaşa izlettirerek soru sormamız lazım. Özgür bir gazeteciyim, kimseye alet olmam" diyerek hakaretlere yanıt verdi. Çıkan tartışma üzerine Perinçek yayını terk etti.

"Beklediğim, iddialara yanıt vermesiydi"

Gazeteci ve Gerçek Gündem köşe yazarı Orhan Uğuroğlu, canlı yayında çıkan tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gerçek Gündem'den Ece Seçil Şahin'e konuşan Uğuroğlu, Mehmet Eymür'ün 'Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var' iddialarını cevaplaması için Doğu Perinçek'i yayına davet ettiğini söyledi.

Uğuroğlu, "Mehmet Eymür'ün Perinçek'le ilgili sözlerini cevaplasın diye Perinçek'i telefonla aradım ve yayına davet ettim. Kendisinden beklediğim iddialara yanıt vermesiydi. Ama sayın Perinçek maalesef bu yolu tercih etmedi. Sürekli beni suçlamaya başladı. Gazeteciliğimi eleştirmeye, bana hakaret etmeye başladı. Ben sabırla kendisinin sorulara cevap vermesi için soruları tekrar ettim. Hatta iddialarla ilgili video oynattık. Dedik ki 'Bak bunları söylüyor.' Benim söylediğim sözler değil bunlar. Ben bunları söyledikçe bana hakaretler yağdırdı. Ben gazeteciyim, gazeteci olarak her soruyu sorma mecburiyetim var. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt verme hakkı tanıdım ona. Ama o hak kullanacağına, tam tersine kendisine o hakkı veren gazeteciye hakaret etme yolunu seçti." dedi.

Perinçek'e 'ağabey' şeklinde hitap ettiğini ve aralarında eskiden gelen bir hukuk olduğunu söyleyen Uğuroğlu, "Yanlış yaptı bence. Üzüldüm çünkü eskiden beri tanıdığım hatta 'ağabey' dediğim bir insan. Yıllardır da beni tanır. Onun davetiyle Ulusal Kanal'a gittim. Orada yayın yaptık, ona sorular sordum. Onların hepsini unutmuş gibi... Mehmet Eymür'ün iddiaları karşısında kendisinin durumunu anlatacağına beni eleştirme yolunu seçti." şeklinde konuştu.

"Bebek katiliyle röportaj yapmak gazetecilikse Mehmet Eymür'ün iddialarını sormak gazetecilik değil mi?"

Uğuroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela Abdullah Öcalan'la Beka Vadisi'ne giderek yaptığı görüşmeyi övünerek anlatıyor, 'Ben gazetecilik yaptım' diye. Bebek katiliyle röportaj yapmak gazetecilikse Mehmet Eymür'ün iddialarını sormak gazetecilik değil mi? Benim gazeteci olarak görevim ayna tutmak. Birisi onun hakkında iddiada bulunuyor, ben de iddiaları soruyorum.

"Misafire karşı saygısızlık yapılmaz"

Flash TV özgür bir televizyon kanalı. Bütün Meclis gruplarına canlı yayınla söz hakkı veriyor, bütün herkesi canlı yayına davet ediyoruz ki ben Mehmet Eymür'ü de davet ettim programa. 'Onunla çıkmam' dedi. Telefona da bağlanmayacağını söyledi. Özgür bir gazeteci olarak, özgür bir televizyon kanalı olarak sadece gazetecilik yaptık. Onun her türlü hakaretine, saldırısına, iftirasına da asla yanıt vermedim. Çünkü ben orada ev sahibiyim, misafire karşı saygısızlık yapılmaz. Yasalar çerçevesinde, benim karşımdaki kişiye hakaret etmeme veya programı durdurmama izin vermez. Programı sonlandırmamı hedefledi herhalde ama ben onu yapmayınca programı terk etti."

"MİT'te çalışan her meslekte insan olabilir"

Uğuroğlu, yayından sonra konuşmadıklarını da sözlerine ekledi.

MİT için çalışan gazetecilerle ilgili bilgisinin olmadığını söyleyen Uğuroğlu, "Medyada yer alan isimlerin doğru olup olmadığını ben bilemem. MİT'te çalışan her meslekte insan olabilir. Gazeteci, doktor, subay herkes olabilir. Önemli bir devlet kurumudur." dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun konuğu oldu.



Uğuroğlu konuğuna, Eymür'ün "Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var" iddiasını sordu. Soruya sinirlenen Perinçek, Atatürk hakkında da İngiliz ajanı iddiaları olduğunu hatırlatarak "Sen Atatürk'e İngiliz ajanı mısın diye sorabilir misin ya. Siz alet olmuşsunuz. Sizin gibi adamlar da Atatürk'e bu tür iftiraları tekrar ederek..." diye konuştu. " />