TFF kararını açıkladı; olaylı Trabzonspor maçında Fenerbahçe hükmen 4-0 galip

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında sahaya giren Trabzonsporlu taraftarın hakeme saldırmasının ardından tatil edilen maçla ilgili kararını açıkladı. TFF yönetim kurulu Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında hükmen 4-0 galip sayılmasına karar verdi.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olaylar çıktı; sahaya giren Trabzonlu taraftarlar hakemi darp etti!

Avni Aker Stadı'nda kale arkası tribününden sahaya giren taraftar, hakem Volkan Bayarslan'ın kafasına vurup, düşürdüğü yerde defalarca yumruklamıştı. Hakem Bülent Yıldırım arkadaşlarını ve futbolcuları soyunma odasına yönlendirirmesinin ardından maçı tatil etmişti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda 24 Nisan 2016 Pazar günü oynanan ve Hakem Bülent Yıldırım tarafından 88. dakikasında tatil edilen Trabzonspor A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı 23. Maddesi'nin 4. Fıkrası uyarınca, Trabzonspor A.Ş. takımının (4-0) hükmen yenik sayılmasına, Fenerbahçe A.Ş. takımının (4-0) hükmen galip sayılmasına karar verdi.