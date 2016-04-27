Trabzonspor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı

Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 30. haftasında oynanan ve 89. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardında bordo mavili kulüpte 6 oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı. Trabzonspor'da Özer Hurmacı, Marko Marin, Erkan Zengin, Fatih Atik, Sefa Yılmaz ve Cavanda'nın süresiz kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe maçında çıkan olayların ardından forma ve eldivenlerini sahaya bırakan Onur Kıvrak da camiadan özür dileyerek takımda kalacağını açıkladı.

Büyükaydın, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Teknik kadromuz, futbolcularımız Erkan Zengin, Luis Pedro Cavanda, Özer Hurmacı, Sefa Yılmaz, Marko Marin ile Fatih Atik’e performans eksikliği nedeniyle takımdan ayrı ve başka bir program dahilinde çalışmaları yönünde karar almıştır. Bu kapsamda futbolcularımız Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ayrı bir sahada A Takım Yardımcı Antrenörü nezaretinde antrenmanlarını yapmaktadır. Bu sabahki antrenmana futbolcumuz Özer Hurmacı mazeret bildirmeyerek katılmadığı için hakkında gerekli işlemlere başlanmıştır. Marko Marin ise hastalığı nedeniyle izinli olarak katılmamıştır. Diğer oyuncularımız ise belirtilen saatte antrenmanlarını gerçekleştirmiştir”