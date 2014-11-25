Tezcan Gökçe'nin anne ve babasına 140'ar lira yoksulluk yardımı!

Karaman Ermenek’teki maden faciasında yaşamını yitiren Tezcan Gökçe’nin ailesine 1349 lira aylık bağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), anne-babaya da 140'ar liralık yoksulluk yardımı bağladı. Tezcan Gökçe'nin, çalıştığı Has Şekerler Madencilik'te asgari ücret üzerinde primi yatırıldığı için, anne-babasına bağlanan yoksulluk yardımının düşük seviyede kaldığına vurgu yapıldı.

Türkiye, Tezcan Gökçe’nin anne-babası Ayşe-Recep Gökçe’yi yaşanan maden faciası sonrası tanıdı. Geçtiğimiz hafta cansız bedenine ulaşılan Tezcan Gökçe’nin annesi Ayşe Gökçe, maden ocağında kurtarma çalışmalarının yapıldığı süreçte, “Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı? Geceleri uyuyamıyorum” sözleri ile gündeme geldi.

Tezcan Gökce'nin ailesine 1349 lira aylık

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’teki haberine göre, SGK, madende cenazelerine ulaşılan 10 madenciden 9’unun ailesine aylık bağladı. Bir madencinin ailesi ile ilgili işlemler ise sürüyor. İki çocuğu ve eşi bulunan Recep Gökçe’nin ailesine bin 349 TL aylık bağlandığı açıklanmıştı.

Gökçe’nin anne-babasına yoksulluk aylığı tutarının ise belirlendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre anne-babaya 140 TL yoksulluk yardığım bağlandı.

Kaynaklar, rakamın düşük olmasının nedenini, Tezcan Gökçe’nin çalıştığı iş yerinde asgari ücret almasına bağladı.

Ermenek Kaymakamlığı, baba Recep Gökçe'nin yırtık ayakkabılı fotoğraflarının medyada yer almasından sonra aileler için açılan banka hesap bilgilerin paylaşmıştı.

Kaymakamlığın düzenlediği yardım kampanyasının hesap bilgileri şöyle:

Ziraat Bankası Ermenek Şubesi

TL HESABI :TR 30 000 1000 176 457 138 36 5003

USD HESABI :TR 03 000 1000 176 457 138 36 5004

EURO HESABI :TR 73 000 1000 176 457 138 36 5005

Halk Bankası Ermenek Şubesi

TL HESABI :TR 22 0001 2009 4790 0010 2601 10

USD HESABI :TR 19 0001 2009 4790 0053 0000 13

EURO HESABI :TR 48 0001 2009 4790 0058 0000 35