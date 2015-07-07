TEOG'da puanlar yine yanlış hesaplandı!

TEOG'da puan hesaplanırken seçmeli derslerin sisteme girişi yapılmadı. 6 ve 7’nci sınıfta haftada 3 saat, 8’inci sınıfta haftada 1 saat görülen seçmeli derslerin yıl sonu başarı puanlarının sisteme işlenmediği ve ‘sıfır’ olarak kabul edildiği belirlendi. Öğrencilerin bu yüzden en az 3.33 puan kaybına uğradıkları saptandı.

Olayı doğrulayan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, “Biz okul yönetimlerine iki ayrı yazı göndererek seçmeli derslerin başarı puanlarının da sisteme işlenmesi gerektiğini bildirdik. Okul yönetimleri bunu yapmamış” dedi.

Dava açılacak

Okul yöneticileri ise, “Geçen yıl seçmeli derslerin başarı puanına eklenmeyeceği açıklanmıştı. Bu yıl karar değiştirilmiş. Biz sıfır olarak bildirsek de bakanlık bizi uyarmalıydı” diyerek kendilerini savundu.

Posta’dan Yaşar Özay’ın haberine göre, veliler ise bakanlığa itiraz dilekçeleri yazıyor. Ama sınava itiraz süresi geçmiş durumda. Ayrıca kayıtlar da başladı. Birçok veli dava açmaya hazırlanıyor.

Liselere geçiş için yapılan TEOG sınavının sonuçları, yanlış sorunun iptali için açılan davanın bitmesi beklendiğinden geç açıklanmıştı.