T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte 1 milyon 273 bin öğrenciye hayal kırıklığı yaşatan davalık TEOG sorusu

Bakanlık, sonuçları açıklamak için mahkeme kararını bekliyor

25 Haziran 2015 13:05

TEOG kapsamında liselere girişte etkili olacak Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) açıklanmamasının nedeninin İngilizce testi A kitapçığındaki 20’nci soru olduğu ortaya çıktı.

Bakanlık, YEP’i açıklamak için mahkeme kararını bekliyor. Ankara’da bir velinin hatalı olduğu iddiasıyla yargıya taşıdığı soruya ulaşıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre o soru şöyle:

Sorunun Türkçe anlamı şöyle:

Öğretmen, öğrencilerine güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyan bir anket verir. Anket sonuçlarına göre:

0-20 puan alanlar: Oldukça kararsız ve geleceğinle ilgili endişelisin. Arkadaşlarınla vakit geçirmekten hoşlanmıyorsun.

21-40 PUAN ALANLAR: Nazik ve düşüncelisin. Her zaman arkadaşlarını neşelendiriyorsun. Arkadaş canlısısın. İnsanlar senin oldukça vefalı olduğunu düşünüyor.

41-60 PUAN ALANLAR: Sen doğuştan lidersin. Oldukça dikkatlisin, ailen ve arkadaşların her zaman sana gıpta ediyor.

20. SORU: 41 ila 60 puan alan öğrenciler…
a) pratik  b)yardımcı
c) vefalı  d) düşünceli

ETİKETLER

teogdavalık soru1 milyon öğrencisınavsonuçlarmebbakanlıkmahkeme kararıingilizce

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24