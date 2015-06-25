İşte 1 milyon 273 bin öğrenciye hayal kırıklığı yaşatan davalık TEOG sorusu

TEOG kapsamında liselere girişte etkili olacak Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) açıklanmamasının nedeninin İngilizce testi A kitapçığındaki 20’nci soru olduğu ortaya çıktı.

Bakanlık, YEP’i açıklamak için mahkeme kararını bekliyor. Ankara’da bir velinin hatalı olduğu iddiasıyla yargıya taşıdığı soruya ulaşıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre o soru şöyle:

Sorunun Türkçe anlamı şöyle:

Öğretmen, öğrencilerine güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyan bir anket verir. Anket sonuçlarına göre:

0-20 puan alanlar: Oldukça kararsız ve geleceğinle ilgili endişelisin. Arkadaşlarınla vakit geçirmekten hoşlanmıyorsun.

21-40 PUAN ALANLAR: Nazik ve düşüncelisin. Her zaman arkadaşlarını neşelendiriyorsun. Arkadaş canlısısın. İnsanlar senin oldukça vefalı olduğunu düşünüyor.

41-60 PUAN ALANLAR: Sen doğuştan lidersin. Oldukça dikkatlisin, ailen ve arkadaşların her zaman sana gıpta ediyor.

20. SORU: 41 ila 60 puan alan öğrenciler…

a) pratik b)yardımcı

c) vefalı d) düşünceli