TEOG'da tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı bitti. 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği sınavda sonuçları dün açıklandı.

İngilizce sınavındaki bir sorunun mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine, TEOG puanları 24 Haziran’da açıklanamamıştı. Yeniden hesaplanan ve yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin beklediği puanlar dün açıklandı.

Posta gazetesinden Yaşar Özay da hem TEOG hem de üniversite tercihleri yapılırken öğrencilerin tercih döneminde nelere dikkat etmesi gerektiğine dair bir yazı kaleme aldı. Özay yazısında, 'İnsan hayatının en önemli noktalarından biri olan okul, üniversite seçimi, kişinin geleceği konusunda vereceği en önemli karar.' ifadelerine yer verdi.

İşte Yaşar Özay'ın 'Kaygı ve stresi kenara bırakın' başlıklı 30 Haziran 2015 tarihli yazısı şöyle:

Sınav maratonu bitti. Şimdi tercih maratonu başladı. Aileler ve öğrenciler verecekleri kararın geleceklerini şekillendireceğini biliyorlar. İnsan hayatının en önemli noktalarından biri olan okul, üniversite seçimi, kişinin geleceği konusunda vereceği en önemli karar. Bu nedenle yeterli analiz edilmeden verilen okul ve üniversite tercih kararları karşımıza mutsuzluk ve mesleği tatminsizlik olarak çıkıyor. Yapılan araştırmalarda binlerce öğrencinin aldığı eğitimle ilgili alanlarda çalışmadığı veya çalıştığı meslekten mutlu olmadığı gözlenmektedir. Bu yanlışa kapılmadan geleceğiniz için vereceğiniz tercih kararında mutlu olmanız için size yol gösterici olacağını düşündüğüm bazı tüyolar sıralayacağım. Mutlu ve başarılı bir okul seçmeniz dileğiyle…

TEOG tercih tüyoları

Mutlaka 25 tercih hakkınızın tamamını kullanmaya bakın.

Tercih yaparken 50-100 puana ve başarı sıraları arasında makası açın ve geniş bir tercih aralığında seçiminizi yapın.

Köklü okullar hariç, uzak yerleri yazmayın. (Ulaşımın zorlukları, zaman ve para)

Üniversitede okumak istediğiniz bölümlere uygun ve size puan olarak artı getirecek yerleri seçin. (Meslek liselerinin tercih edildiğinde ek puan veren bölümlerini)

Sırf arkadaşlarınız gidiyor diye sizinle alakalı olmayan okul ve bölümleri seçmeyin.

Üniversitede Tıp, Diş, Hekimliği, Hukuk gibi meslekleri isteyip buna karşın Anadolu ya da Fen Lisesi kazanmamış iseniz, o zaman istediğiniz bu bölümleri kazanmanıza yardımcı olacak olan Özel Kolej-Fen ve Temel Liseleri seçiniz.

Nakil hakkınızı kullanınız.

Üniversite tercih tüyoları

Mutlaka tercih yaparken geçen yılki başarı sıralarını dikkate alın.

Tercih makasınızı mutlaka 50-100-200 puan ve başarı sırası değerlerinde geniş tutarak yapın.

Gelecek yıl dershaneler olmayacağından dolayı bu yıl kayıt olun.

Tercih dönemini dikkate alın, önemseyin. Yazacağınız bölümleri araştırın, sorun, en ince ayrıntılara bile dikkat edin.

Vakıf üniversite tercihlerinde özel koşullara çok dikkat edin.

Yazacağınız vakıf üniversitesini bizzat ziyaret edin, her şeyi sorun. (Kampüs, ücret, burs kaybetme ve kazanma şartları.)

Öncelikli olarak lisans fakültelerini tercih edin, ön lisansları belli meslekler dışında ikinci plana alın.

Üniversiteyi şehrinizde okumaya gayret edin.

Geleceğin mesleği, iş garantili, vb. gibi birçok yaldızlı cümlelere kanıp tercih yapmayın.

Severek yapacağınız iş için gerekli olan bölümü yazın.

Sırf kazandı desinler diye bir yerler yazmayın.

Özel yetenek sınavlarına girin.