TEOG’da davalık iki soru daha varmış

Yaklaşık 1 milyon 273 bin 8’inci sınıf öğrencisinin girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavında 2 sorunun daha davalık olduğu öğrenildi

Nuran Çakmakçı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre; TEOG sonuçlarının açıklanmasını geciktiren İngilizce testi 20’nci sorusunun dışında, ikinci sınavdaki Türkçe testinden 1’inci sorunun da mahkemelik olduğu, bilirkişilerin bu soruyu da incelediği ortaya çıktı. Ayrıca ilk sınavda tartışılan yine Türkçe testindeki ‘virgül’ sorusuyla ilgili bir davanın da Danıştay’da karara bağlanmak üzere olduğu öğrenildi.

TEOG sınavının ardından İngilizce testinde yer alan ve kamuoyunda çok tartışılan “Mary Sanders” sorusuna yönelik itirazlar reddedilmiş ama 20’nci soru mahkemelik olmuştu. Oluşturulan bilirkişi, bu sorunun iptali yönünde karar vermişti. Ancak bilirkişi heyetindeki bir akademisyenin çocuğunun da sınava girdiğinin ortaya çıkmasıyla süreç uzadı. Bilirkişi değişti, yeni bilirkişi soruyu tekrar incelemeye aldı.

Nisan ayında yapılan TEOG’daki Türkçe testinin A kitapçığı 1’inci sorusu da bir velinin itirazı üzerine davalık oldu. Bilirkişi bu soru üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kararın uzaması halinde sonuçların da gecikmesi bekleniyor. İlk TEOG’da çok tartışılan A kitapçığı Türkçe testindeki 17’nci ‘virgül’ sorusuyla ilgili bir davanın da Danıştay aşamasında olduğu öğrenildi. Uzmanlar, yapılan itirazla ilgili hukuki süreçten soruların iptali yönünde kararlar çıkması halinde TEOG karmaşası yaşanacağını savunuyor.

Başarı Puanı hesabında değişiklik

Bu arada bir değişiklik de başarı puanı hesabıyla ilgili. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Yönetmeliği’ne göre Yıl Sonu Başarı Puanı’nın (YBP) hesaplanmasında da değişiklik oldu. Bakanlık, geçen yıl yaptığı değişiklikten vazgeçerek, bir önceki yıla döndü. Bilfen Ölçme Değerlendirme Koordinatörü Güray Kaymaz, yapılan değişikliği şöyle özetledi: “26 Temmuz 2014 tarihli asıl yönetmelikte YBP hesaplamasında değişiklik yapılmıştı. Matematik, resim, fen, beden gibi dersler, haftalık ders saatleri dikkate alınmadan, eşit ağırlıkta YBP hesaplaması yer alıyordu. Yeni yönetmelikte durum düzeltilmiş ve eski haline getirilmiş. Böylece haftalık ders saatleri dikkate alınarak YBP hesaplaması yapılıyor. Doğru olan da bu. Bu yılki karne notlarına yansıyan YBP’leri bakanlık yeni yönetmeliğine uygun olarak hesaplamış. Yeni bir hesaplamaya gerek yok. TEOG sonuçlarına herhangi bir etkisi olmayacak.”

Bazı uzmanlar da bu değişikliğin TEOG’daki Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) etkileyeceğini söyleyerek “Yeni sistem öğrencinin yılsonu başarı puanını 2-3 puan aralığında düşürebilir. Bu durum puanlarda küçük de olsa değişikliğe neden olabilecek” dedi.

Bazı özel okullarda ön kayıtlar sürüyor

24 Haziran’da ön kayıt almaya başlayan özel okullar TEOG Puanları’nın açıklanmamasıyla kayıtlarını durdurmuştu. Amerikan Robert ve Üsküdar Amerikan Lisesi ise dün ön kayıt almaya devam etti. Yöneticiler, mahkeme kararının ardından gerekirse ön kayıt yapanların puanlarını revize edebileceklerini belirtti.

Kayıtlarını durduran okulların başında ise Alman Lisesi geliyor. 225 ön kayıt yapan Alman Lisesi, TEOG sonuçları açıklanıncaya kadar durdurdu. Okul, ön kayıt yapanların haklarını saklı tutarak, gerekirse velileri yeniden kayda çağıracak.

Tartışılan 20’nci soru

İNGİLİZCE testinde dava açılan A kitapçığının 20’nci sorusu için uzmanlar şu değerlendirmeyi yaptı: “Sorudaki ‘considerate’ kelimesinin karşılığı olarak verilen ‘thoughtful-düşünceli’ kelimesi, ‘Soruları verilen metne göre cevaplayınız’ soru kökünden yola çıktığımızda tek cevap değil. Doğal bir lider olan ve etrafındakiler tarafından hayranlık duyulan düşünceli bir kişi ‘supportive-destekleyici’ biri olarak da adlandırılabilir.”

Davası süren 1’inci soru

-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “derin” sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

A) Cümle: Karlı dağları, derin ırmakları geçip geldim Anlamı: Dibe yüzeyinden veya ağzından uzak olan

B) Cümle: Derin bir bilgindi karşımda duran Anlamı: Kendi alanında çok gelişmiş, en ileri durumda olan

C) Cümle: Küresel ısınmanın etkilerini ölçmek için derin araştırmalar yapılmalıdır Anlamı: Yüzeyden içeri inen

D) Cümle: Bir iki derin nefesten soluk alış verişi düzeldi Anlamı: Uzun süren (MEB’in ilan ettiği sonuçlara göre doğru cevap C şıkkı)

Danıştay’da temyiz aşamasında olan soru

-Ormanlar, maziyi hatırlatan gölgeli yollar, sürü halinde uçuşan kuşlar, beni daima etkilemiştir. Bu cümlede virgülün kullanımı ile ilgili hangisi söylenebilir?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konmuştur.

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konmuştur.

C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konmuştur.

D) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için konmuştur.

(Bakanlık sorunun cevabını A şıkkı olarak açıkladı. Ancak öğrenciler ‘kuşlar’ kelimesinden sonraki virgül nedeniyle C ve D şıklarının da doğru olduğunu savunuyor. Bu soruyla ilgili dava sonucunun 26-27 Kasım 2014’teki TEOG sınavlarında tam puan aldığı açıklanan 4 binin üzerindeki adayı etkileyebileceği belirtiliyor.)

Anadolu Lisesi sınıf mevcutları arttı

TEOG’a giren öğrencileri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme daha oldu. Anadolu Lisesi sınıf mevcutları 34’ten 40’a çıkarıldı. Bakanlık, 22 Haziran’dan itibaren Anadolu Liseleri’ne sessiz sedasız bir yazı göndererek sınıf mevcudunu arttırdığını duyurdu. Buna göre İstanbul Lisesi, Kabataş Lisesi gibi gözde okullar hariç tüm Anadolu liseleri sınıf mevcutlarını 40’a çıkarabilecek.