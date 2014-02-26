'Telekulak skandalı'na suç duyurusu



Anadolu Ajansı, CHP milletvekili Ali Özgündüz , ve bazı gazeteciler dinleme iddialarıyla alakalı yargıya başvuruyor. Özgündüz, kendisinin de adının geçtiği dinleme iddialarıyla alakalı suç çağrısı nda bulundu.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert de telefonunun dinlenmesi ile alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Listede adı mevcut bulunan gazetecilerin de yasal yollara başvurmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı'ndan açıklama

Anadolu Ajansı'ndan konuya ait şu yeni açıklama yapıldı:

"Yeni Şafak ve Star gazetelerinde gün içerisinde yayımlanan ve Çağlayan Adliyesinde Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde yürütülen '2011/762 nolu dosya çerçevesinde', Anadolu Ajansı (AA) santral telefonlarıyla, Genel Müdür Kemal Öztürk, Genel Yayın Yönetmeni Ömer Ekşi, İdare Kurulu Üyesi Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Ertuğrul Cingil, Yeni Medya Editör Vekili Behçet Güngör, Ortadoğu ve Afrika Haberleri Yayın Yönetmeni Turan Kışlakçı, ajans avukatı Şerife Gül Arıman, Ekonomi Muhabiri Tamer Toğanaş'ın dinlendiği iddia edilmektedir.

Anadolu Ajansı öncelikle mevzu ile alakalı Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaparak kurumun, Genel Müdür ve kurum çalışanlarının, hangi tarihten bu yana dinlendiği, dinleme kararı olup olmadığı konusunda Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında veri (bilgi) talep etmiştir.

Ayrıca cumhuriyet savcılığına mevzu ile alakalı veri (bilgi) talep eden bir dilekçe verilmiştir. Bu dilekçede üç yıldır devam ettiği öne sürülen söz konusu dinlemelerle alakalı hak kaybı yaşamamak adına basına yansıyan bu soruşturmanın içeriğiyle alakalı 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince, suç işleyenler hakkında yapılacak olan başvurular mahfuz kalmak üzere, veri (bilgi) talep edilmiştir.

Ayrıca dinleme iddiasına ait Haberleşmenin Gizliliğinin İhlal Edilmesi, Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması, Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edilmesi, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçları çerçevesinde savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

Terör Örgütü İddiasına İlişkin Suç Uydurma Suçu ve isnat çerçevesinde da bunun yanı sıra suç duyurusunda bulunulacaktır. Delillerin ve şüphelilerin ortaya çıkması akabinda ise iddiaların tahkik edilmesi ve doğru çıkması durumunda ilgililer hakkında HSYK'ya suç duyurusunda bulunulacak ve maddi-manevi tazminat davası açılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü ulusal haber ajansına ve çalışanlarına yönelik asılsız ve hukuk dışı suç isnatlarına karşı her türlü hukuki yola başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

STK'lardan suç duyurusu

Öte yandan Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, 2011'den bu yana binlerce kişinin dinlendiği iddiaları ile ilgili, Mazlumder'den 100 kişi, Akabe Vakfı'ndan ise 60 kişi dinleme ağına takıldı. Yaklaşık 15 Seta uzmanının da dinlendiğini ortaya koyan listede, İHH'dan 30, Bab-ı Ali Vakfı'ndan ise 50, Sivil Dayanışma Platformu'ndan ise 3 kişi yer aldı. Mahremiyeti ihlal edilen STK mensupları, yargı yoluyla hesap soracak.

Önde gelen STK'larda kulak kabartılmış

Başta İHH ve Mazlumder gibi STK'lar olmak üzere Seta Vakfı, Sivil Dayanışma Platformu, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olmak üzere Akabe Vakfı, Bab-ı Ali Vakfı dinleme listesinde yer aldı. Akabe Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nasuhi Günay, Genel Müdür Bahri Bulut başta olmak üzere Akabe Yetimler Külliyesi Genel Müdürü Hasan Hafızoğlu, SETA analisti Yılmaz Ensaroğlu, Atasoy Müftüoğlu, SETA Analisti Bayram Sinkaya, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan, Aktivist Burhan Kavuncu, Avukat Cihat Gökdemir gibi isimler de dinlenenler arasında yer alıyor.

Çaycı, şoför, yardım gönüllüleri de izlenmiş

Selam Terör Örgütü adıyla pek çok STK üyesini dinleyen paralel yapı, dernek ve vakıflarda çalışan çaycı, şoför ve gönüllüleri de örgüt mensubu ilan etti. Dernek faaliyetlerine yardım eden kişilerin de dinlemeye alındığı telekulak skandalında, bağış yapan gönüllüler de dinlendi.

Zincirleme dinleme

Seta Vakfı'nda stajyer uzmanları da dinleyen paralel yapı, Mazlumder'in Roboski için kurduğu stantta çalışan kişileri de listeye aldı. Mazlumder Yönetim Kurulu üyesi Adem Çaylak'ın arkadaşları, Çaylak'la görüşüyor diye dinlendi. Arkadaşları da onun üzerinden dinlendi.