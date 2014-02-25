Zaman'dan '7 bin kişi dinlendi' iddiasına: Bu andıcın hesabı sorulsun!

Yeni Şafak ve Star gazetelerinin yayımladığı ortak haberle gündeme getirdiği “7 bin kişi dinlendi” iddiasına Zaman gazetesinden sert tepki geldi. Zaman bugün manşetinde yer alan haberde “yalan haberlere andıç yöntemlerinin de eklendiğini ortaya koydu” iddiasını öne sürerek dinlemeleri yalanladı.

“Hukuk tekniğine göre mümkün olmamasına rağmen tek dosyada 7 bin kişinin dinlendiği ileri sürüldü” denilen haberde, “Dosyayla ilgisi olmayan farklı kesimden binlerce kişi dinlenenler arasında gösterildi. Suçlanan savcılar iddiaları kesin bir dille yalanladı” ifadeleri kullanıldı.

Dün Yeni Şafak ve Star gazetelerinin yayımladığı ortak haberde, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen'in "Selam Terör Örgütü" soruşturması kapsamında mahkeme kararları alarak binlerce kişiyi 3 yıl boyunca dinlediklerini ileri sürülmüştü.

Zaman’da yer alan haber şöyle:

Yeni Şafak ve Star gazeteleri dün 28 Şubatçıların andıç haberlerini hatırlatan bir manşetle çıktı. Birbirleriyle düşünsel irtibatı olmayan 7 binin üzerinde kişinin aynı soruşturma kapsamında dinlenmiş olduğunu iddia eden gazetelerin operasyonel haberleri kısa sürede yalanlandı. Star 7 bin, Yeni Şafak ise 3 bin kişinin dinlendiğini iddia ederek bunları paralel yapıya bağladı. Yeni Şafak haberi internet sitesinden duyururken “Tarihin en büyük casusluk soruşturmasına delil olabilecek belgeler çıktı.” ifadesini kullandı.

Her iki gazete, dinlemenin ‘Selam Terör Örgütü’ soruşturması kapsamında yapıldığını yazdı. Soruşturmayı yürüten savcılar Adem Özcan ve Adnan Çimen, iddiaları sert bir ifadeyle yalanladı. Çimen, iddiaların art niyetli ve asılsız olduğunu söyledi. ‘Dinlendi’ denilenlerden bir tanesinin bile dosyada yer almadığını belirtti. Özcan ise tek bir dosyada 7 bin insanın dinlenmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Alınan bilgilere göre haberde geçen ‘Selam Terör Örgütü’ne yönelik soruşturma dosyasında dinlenen şüpheli sayısı yaklaşık 40 kişi.

Dinleme haberlerinin MİT yasasıyla ilgili düzenleme sırasında gündeme getirilmesi tartışılırken Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konuyu “bu dinlemeler, MİT yasa değişikliğinin ne kadar yerinde olduğunun göstergesi” diye değerlendirdiği belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ise “Dinleme iddiaları paralel devlet iddiasının altını doldurmak için gündeme getiriliyor.” yorumunu yaptı.