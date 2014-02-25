T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zaman'dan '7 bin kişi dinlendi' iddiasına: Bu andıcın hesabı sorulsun!

Zaman gazetesi, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde yayımlanan '7 bin kişilik dinleme' iddiasını '28 Şubatçıların andıç haberleri' olarak nitelendirerek yalanladı

25 Şubat 2014 10:22

Yeni Şafak ve Star gazetelerinin yayımladığı ortak haberle gündeme getirdiği “7 bin kişi dinlendi” iddiasına Zaman gazetesinden sert tepki geldi. Zaman bugün manşetinde yer alan haberde “yalan haberlere andıç yöntemlerinin de eklendiğini ortaya koydu” iddiasını öne sürerek dinlemeleri yalanladı.

“Hukuk tekniğine göre mümkün olmamasına rağmen tek dosyada 7 bin kişinin dinlendiği ileri sürüldü” denilen haberde, “Dosyayla ilgisi olmayan farklı kesimden binlerce kişi dinlenenler arasında gösterildi. Suçlanan savcılar iddiaları kesin bir dille yalanladı” ifadeleri kullanıldı.

Dün Yeni Şafak ve Star gazetelerinin yayımladığı ortak haberde, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen'in "Selam Terör Örgütü" soruşturması kapsamında mahkeme kararları alarak binlerce kişiyi 3 yıl boyunca dinlediklerini ileri sürülmüştü.

Zaman’da yer alan haber şöyle:

Yeni Şafak ve Star gazeteleri dün 28 Şubatçıların andıç haberlerini hatırlatan bir manşetle çıktı. Birbirleriyle düşünsel irtibatı olmayan 7 binin üzerinde kişinin aynı soruşturma kapsamında dinlenmiş olduğunu iddia eden gazetelerin operasyonel haberleri kısa sürede yalanlandı.  Star 7 bin, Yeni Şafak ise 3 bin kişinin dinlendiğini iddia ederek bunları paralel yapıya bağladı. Yeni Şafak haberi internet sitesinden duyururken “Tarihin en büyük casusluk soruşturmasına delil olabilecek belgeler çıktı.” ifadesini kullandı.  

Her iki gazete, dinlemenin  ‘Selam Terör Örgütü’ soruşturması kapsamında yapıldığını yazdı. Soruşturmayı yürüten savcılar Adem Özcan ve Adnan Çimen, iddiaları sert bir ifadeyle yalanladı. Çimen, iddiaların art niyetli ve asılsız olduğunu söyledi. ‘Dinlendi’ denilenlerden bir tanesinin bile dosyada yer almadığını belirtti. Özcan ise tek bir dosyada 7 bin insanın dinlenmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Alınan bilgilere göre haberde geçen ‘Selam Terör Örgütü’ne yönelik soruşturma dosyasında dinlenen şüpheli sayısı yaklaşık 40 kişi.

Dinleme haberlerinin MİT yasasıyla ilgili düzenleme sırasında gündeme getirilmesi tartışılırken Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konuyu “bu dinlemeler, MİT yasa değişikliğinin ne kadar yerinde olduğunun göstergesi” diye değerlendirdiği belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ise “Dinleme iddiaları paralel devlet iddiasının altını doldurmak için gündeme getiriliyor.” yorumunu yaptı.

ETİKETLER

zamanandıç28 şubatdinlemeparalel7 bin kişi dinlendiyalanlamasavcıakpak partiyeni şafakstarmanşetcemaat

İlgili Haberler

'Paralel yapı binlerce kişiyi dinledi' dediler ve 3 bin kişilik liste verdiler!

Savcılar Adem Özcan ve Adnan Çimen’in 'Selam Terör Örgütü' soruşturması kapsamında binlerce kişiyi dinlediği ileri sürüldü; yakşalık 3 bin kişilik bir liste verildi

Fethullah Gülen'den 'Paralel yapı 7 bin kişiyi dinledi' iddiasına açıklama

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, basında yer alan 'Başbakan Erdoğan dahil 7 bin kişinin Selam terör örgütü soruşturması kapsamında dinlendiği' iddiası hakkında açıklama yaptı

Dinlendiği ortaya çıkan Anadolu Ajansı'ndan açıklama

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dinlenen telefon numaraları arasında Anadolu Ajansı'nın santraline ait numaranın da bulunduğunu teyit etmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24