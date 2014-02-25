Emniyet Genel Müdürlüğü 'usulsüz dinleme' soruşturması başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, usulsüz dinleme iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Dinleme kayıtlarının yer aldığı 'kozmik oda'nın mercek altına alınacağı soruşturmada, "köstebek mi var?" sorusuna da yanıt aranıyor. Teknik dinleme ve takip çalışmalarında kullanılan cihazların kullanımı ve polis ekiplerinin emniyetin dışında dinleme üssü kurduklarına ilişkin iddialar araştırılacak.

Milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarının yayınlanması Emniyet'i de harekete geçirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, dinleme kayıtlarının yer aldığı 'kozmik oda'yı mercek altına alacak.

İstihbarat Dairesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin, merkez ve taşra ünitelerinde usulsüz dinleme iddialarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mülkiye ve polis başmüfettişlerinden oluşturulan soruşturma ekibi, özellikle 17 ve 25 Aralık operasyonlarında görev alan, dinleme, teknik ve fiziki takipten sorumlu polisleri araştırıyor. Müfettişler önce geriye dönük dinleme, teknik, takip kayıtlarını inceleyecek.

Yasal sürenin ardından imha edilmesi gereken soruşturma evrakları ile dinleme tapelerinin, emniyet binası dışına çıkarılıp çıkarılmadığı soruşturulacak.

Teknik dinleme ve takip çalışmalarında kullanılan cihazların talimat dışında kullanılıp kullanmadığı araştırılacak.

Bu kapsamda, gizli dinleme yapmak amacıyla özel izinle ithal edilen 'böcek' aparatlarının kayıtları da mercek altına alınacak.

İstanbul ve Ankara'da polis ekiplerinin emniyetin dışında dinleme üssü kurdukları ve burada teknik takip yaptıkları iddiaları da araştırılacak.

Müfettişler ayrıca, teknik takip ve dinlemeden sorumlu personelin de bilgi ve ifadesine başvuracak.

Soruşturma ile emniyet bünyesinde "köstebek mi var?" sorusuna da cevap aranıyor.

Söz konusu ses kayıtlarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı