Havalimanında bulduğu 7 bin TL'yi polise teslim etti, altın kazandı!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tuvalette poşet içerisinde bulduğu 7 bin lirayı polise teslim eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi Hayrettin Bostan, altınla ödüllendirildi.

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, havalimanında tuvalette bulduğu parayı Ağrı'da polise teslim ederek, sahibine ulaşmasını sağlayan Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Hayrettin Bostan'ı makamında kabul etti. Örnek davranışından dolayı Bostan'ı tebrik eden Aslan, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin her konuda dürüst ve onurlu olduğunu söyledi.

Bu tür davranışların önemli olduğunun altını çizen Aslan, "Bizim geçmişimizde, 'atalarımız üzümünü yediği ağacın dalına parasını bırakmışlardır.' Biz böyle bir toplumdan gelmişiz. Böyle milletin torunlarıyız. Öğrencimiz Bostan'ın yaptığı örnek davranış, herkes için mutluluk vericidir. Bu davranışından dolayı kendisini altınla ödüllendirdik" dedi.

Bostan da paranın sahibi olan Faik Demir ile telefonla görüştüğünü ifade ederek, "Polisimiz parayı sahibine ulaştırdı. Kim bulursa bulsun aynı şekilde sahibine teslim edeceğine inanıyorum. Büyük insanların da takdirini aldım, bu benim için bir şereftir" dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Aslan, Bostan'a cumhuriyet altını verdi.