Telefonu dinlenenler ne yapmalı?

Türkiye'de aralarında gazeteciler, akademisyenler ve siyasetçilerin de olduğu binlerce kişinin dinlediği haberleri üzerine Avukat Hüseyin Ersöz, dinlenen kişilerin nasıl bir hukuki yol izleyecekleri konusunda ip uçları verdi. Eröz hakkında dinleme kararı verilenlerin, dinleme şartları oluşmadan dinlendiğinin ortaya çıkması durumunda tazminat davası açabileceklerini ve itiraz yoluyla dinleme kararını kaldırabileceklerini ifade etti.

İddiaya göre aralarında gazeteciler, akademisyenler ve siyasetçilerin de olduğu Yeni Şafak’a göre 3 bin, Star’a göre ise 7 bin kişi hakkında telefon dinlemesi kararı bulunuyor. Hakkında dinleme kararı verildiğini öğrenenler ne yapmalı sorusuna uzun yıllar Türkiye ’nin gündemini meşgul eden Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda avukatlık yapan Avukat Hüseyin Ersöz yanıt verdi. Fatih Yağmur'un radikal.com.tr'de yer alan haberine göre Ersöz, dinlendiğini öğrenen kişilerin izlemesi gereken yol haritasını şöyle özetliyor:

Dinlendiğini öğrendiğini öğrenen kişi ne yapmalı?

“Yasal bir dinleme ise eğer hakkında devam eden bir soruşturma var demektir. Böyle bir durumda bu dinleme kararına itiraz etme imkanına sahiptir. Öğrenmesiyle beraber dinleme kararının kaldırılması için hangi mahkeme verdiyse bu dinleme kararını, o mahkemenin bir üst mahkemesine itiraz etmelidir. Bunun yanında soruşturmanın devamlılığı açısından bu dinleme kararları alındığından dolayı soruşturma dosyasında yapılabilecek herhangi bir şey yok.“

Delil olmadan dinlenildi ise....

“Eğer hakkında yeteri kadar delil olmadan bu soruşturmanın açıldığı veya dinleme şartlarının oluşmaksızın bu kararların alındığı yada savcılık tarafından talep edildiği yönünde bir düşünceye sahip ise böyle bir durumda söz konusu savcı ve hakimler hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) şikayet etme imkanına sahiptir. Soruşturmadan kaynaklanan görevin kötüye kullanılması yada amacı dışında dinleme yapılması durumu söz konusu ise HSYK’ya şikayet edilir. Aynı zamanda Cumhuriyet Savcılıklarına da suç duyurusunda bulunabilir. Yasadışı bir dinleme kararı ise ve bu işlem halen devam ediyorsa bir üst merciye itiraz edilirse bu dinleme kararı da kaldırılabilir.”

Tazminat hakkı doğar mı?

“Tazminat hakkı doğar. Bu davayı Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde açabiliyorlar. Ancak bu dairenin daha önce dinleme ve arama kararlarıyla verdiği kararlar, ilgili işlemlerin dava sonuçlandıktan sonra incelenmesi yönünde. Eğer dava sonuçlanmamış ve soruşturma tamamlanmamış ise tazminat taleplerini Yargıtay 4. Hukuk Dairesi reddediyor. Bununla ilgili daha önce Ergenekon ve Balyoz davası sanıkları tazminat davası açmış, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmişti.”