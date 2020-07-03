Tele 1’den tüm televizyonlara 1 dakikalık ekran karartma çağrısı

Tele 1, RTÜK’ün verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına karşı 5 gün boyunca tüm televizyon kanallarına ekran karartma çağrısı yaptı. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “Bu demokratik bir direniş hattıdır” dedi

TIKLAYIN - RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası: 'Bir sonraki aşama fişi tamamen çekmek!'

Tele 1, RTÜK'ün verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına karşı “Aydınlık için bir dakika karartma” çağrı yaptı. RTÜK tarafından Tele 1 ve Halk TV’ye verilen 5 günlük ekran karartma cezasına karşı tüm televizyon kanalları 5 gün boyunca saat 21.00’de 1 dakikalık ekran karartmaya çağrıldı.

"Ya RTÜK’ün sansüründen yana olacaklar ya da bağımsız gazeteciliğin yanında"

Verilen cezalara ve kampanyaya ilişkin BirGün'e konuşan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, iktidarın RTÜK’ü bir baskı ve sansür aracı olarak kullandığını hatırlattı. Dayanışma çağrısı yaptıklarını söyleyen Yanardağ, şunları dile getirdi: “Bu çağrıyı tüm televizyon kanallarına yaptık. Bütün televizyonları tebliğ kararı geldikten sonraki 5 gün boyunca ekran karartmaya çağırıyoruz. Ya RTÜK’ün sansüründen yana olacaklar ya da bağımsız gazeteciliğin yanında. Bu bir demokratik direniş hattıdır. Türkiye’de haber alma hakkı ve ifade özgürlüğünün savunulmasıdır Hangi gerekçeyle olursa olsun bu çağrının gereğinin yapılmaması iktidarın, sansürün ve RTÜK’ün yanında olunduğu anlamına gelecektir. Türkiye’de herkesi bunun gereğini yapmaya çağırıyorum.”

"25 yılın en ağır cezası"

TELE1’in internet sitesinde yayımlanan Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ imzaladığı çağrının tam metni şu şekilde:

“Anayasa ile teminat altına alınan basın, ifade ve düşünce özgürlüğü bugün ağır bir tehdit altındadır. Türkiye’nin içinden geçtiği ve yönünü aradığı bu tarihsel dönemeçte, RTÜK bir sansür ve baskı aygıtı olarak kullanılmaktadır. Son olarak TELE1 ve Halk TV’ye verilen 5 günlük ekran karartma cezaları, son 25 yılın en ağır yaptırımıdır. Dolayısıyla, söz konusu cezalara karşı çıkmak, gerçekte her eğilimden yurttaşın anayasal hak ve özgürlüklerini savunmak anlamına gelecektir.

Bu nedenle, TELE1 ve Halk TV ekranlarının karartılacağı 5 gün boyunca, saat 21:00’de RTÜK’ün ekran karartma cezalarını doğru bulmayan bütün televizyon kanallarını 1 dakika süreyle ekran karartmaya çağırıyoruz. Bu süre içinde, TELE1 ve Halk TV’ye uygulanan sansüre karşı çıkan aydınların, gazetecilerin, akademisyenlerin, siyasetçilerin de davet edilecekleri hiçbir TV programına katılmamalarını öneriyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünden yana bütün meslektaşlarımızın bu çağrıya uyacağına inanıyor; basın ve ifade özgürlüğü için bütün toplumu dayanışmaya çağırıyoruz.”

"Haber alma hakkına aykırı"

Öte yandan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da televizyon kanallarına destek açıklaması yaptı. Söz konusu cezanın tüketicilerin haber alma hakkı ve özgürlüğüne aykırı bir uygulama olduğuna dikkat çeken Çakar, “Haber alma hakkı ve özgürlüğü, aynı zamanda demokrasi ile de bir bütündür. Eğer, haber alma hakkı ve özgürlüğü engelleniyorsa demokrasi yok demektir. Demokrasi yoksa haber alma hakkı ve özgürlüğü de engellenmektedir” dedi.