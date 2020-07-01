RTÜK'ün Halk TV ve Tele1 TV'ye verilen ekran karartma cezasına tepki yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Halk TV ve TELE 1’e verilen 5 günlük ekran karartma cezasına siyasiler, gazeteciler tepki gösterdi.

Gazeteciler kararı "muhalif medyayı susturma girişimi" olarak yorumladı. Gazeteci Enver Aysever, karar için, "Sesimizi kesmeleri artık an meselesi. Tarihi RTÜK belirleyecek! Çok acayip günler çok..." diye yazarken, TELE 1 Tv Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise, "Bu Abdülhamit sansürüdür. RTÜK bağımsız değil, iktidarın sopası haline gelen politikleşmiş bir kurumdur. Hiçbir despotluğa boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş ise, Halk TV ile TELE 1, Mayıs ve Haziran aylarında ulaştığı yüksek izlenme oranı ve kamuoyu yaratma gücü yüzünden cezalandırıldığını belirterek, "Cezanın asıl gerekçesi budur! İnternetin fişini çekmeye hazırlananlar, ekranları karartarak gerçekleri gizleyebileceğini sanıyor" diyerek karara tepki gösterdi.

Karara siyasiler de tepkili

CHP'li Muharrem İnce, "Youtube yayınını yoruma kapattın, üniversite kapattın, Halk Tv ve Tele1 ekranlarını kararttın, sosyal medyayı kapatmakla tehdit ediyorsun. Ne yapmak, nereye varmak istiyorsun? Bizim çıkacak kanalımız yok, senin yatacak yerin yok" diyerek karara tepki gösterirken, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise, "RTÜK’ün muhalif basının sesini kesmeye dönük politikası sürüyor. Bir sonraki adımları tamamen kapatma olacaktır. Bu sansürü, halkın haber alma hakkını engellemeye dönük adımları kabul etmemiz mümkün değil" diye yazdı.

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, ise kararı "özgür basını susturma" çabası olarak tanımlayarak, "Milyonlarca lira akıttıkları kanalların tamamı bu 2 bağımsız TV kanalı kadar izlenmiyor. RTÜK, Halk TV ve TELE1 ekranlarını karartıyor" dedi.

"Verilen cezalarla medya kuruluşlarının kamusal meseleleri halka ulaştırması engelleniyor"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, RTÜK’ün Tele1 TV ve Halk TV’ye verdiği 5 günlük ekran karartma cezalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "RTÜK, halkın haber alma hakkını engellemeyi sürdürüyor. Tele1 TV ve Halk TV’ye verilen cezalarla medya kuruluşlarının kamusal meseleleri halka ulaştırması engelleniyor" dedi.

TGC'den yapılan açıklamada, RTÜK kararlarının demokratik toplum düzeni ve ölçülülük ilkelerine aykırı olamayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kamu kurumu olarak tarafsız davranması gerekirken sansür kurumu görevi üstlendiği gözlenen RTÜK iktidara yakın medya kuruluşlarıyla ilgili şikayetleri yok saymakta, Tele1 TV ve Halk TV’ye verdiği beş günlük ekran karartma cezalarıyla eleştirel medyaya bedel ödetmektedir. Kamusal meselelerin halka ulaştırılması engellenmektedir. Eleştirel medya kuruluşlarının ekonomik olarak zayıflatılıp kapatılmasına neden olacak bu kararlar basın tarihi açısından bir kara leke olarak anılacaktır. RTÜK’ü sansürden ve ekran karartma cezasından vazgeçmeye, kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya davet etmeyi sürdürüyoruz."

TIKLAYIN - RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası: 'Bir sonraki aşama fişi tamamen çekmek!'