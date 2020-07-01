RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası: 'Bir sonraki aşama fişi tamamen çekmek!'

T24 Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Halk TV ve Tele 1'e bu kez 5 gün ekran karartma cezası verdi.

Halk TV'ye Medya Mahallesi programından, Tele 1'e ise ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın katıldığı programdaki Diyanet'e yönelik değerlendirilmesinden dolayı ceza verildiği öğrenildi.

Haberi CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşcı Twitter hesabından paylaştı. Taşcı " Tele 1 ve Halk TV’nin ekranları 5 gün karartılacak! RTÜK’te muhalif kanalların sesini kesmeye dönük operasyonun 2. ayağı gerçekleşti. * Tele 1 ve Halk TV’ye verilen ceza kararı oy çokluğuyla alındı. Bir sonraki aşamada kanalların fişi çekilecek, tamamen kapatılacak" diye yazdı.

İlhan Taşcı aynı zamanda kamuoyuna yönelik açıklamasında "RTÜK ulusal düzeyde yayın yapan kanallara ilk kez ekran karartma cezası uygulayacak" dedi.

Taşçı'nın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “medya virüsünden kurtulacağız” sözlerini RTÜK’te kendisine “emir telakki eden” anlayış muhalif, özgün ve özgür yayıncılık yapmaya çalışan televizyon kanallarının sesini kesmeye dönük operasyonun bugün ikinci ayağını gerçekleştirdi. Televizyonların kapatmayla sonuçlanabilecek ceza maddelerinden yaptırım kararı verilmesi bu sürecin ilk aşamasıydı.

Bugünkü Üst Kurul toplantısında, TELE 1 ve Halk TV’ye 5 (beş) gün yayın durdurma cezası verildi. Karar oyçokluğuyla alındı.

RTÜK’ün belirleyeceği tarihler arasında 5 gün boyunca bu televizyonların ekranları karartılacak. Genel yayın türünde, ulusal düzeyde yayın yapan kanallara mevcut yasa kapsamında RTÜK tarihinde ilk kez ekran karartma cezası uygulanacak.

Bu doğrudan doğruya, iktidarı sorgulayan, eleştiren yeri geldiğinde yanlışını haberleştiren, hakikatin izini sürüp, izleyicilerine masa başında oluşturulan algıları değil, ülkede ve dünyada yaşanan gerçekleri aktarmaya çalışan televizyonların sansürlenmesi, susturulması, karartılmasıdır. RTÜK’ün aldığı bu kararla birlikte demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğünün “bel kemiği” kırılmıştır.

Ağır ceza kadar vahim olan diğer bir nokta ise bu televizyon kanallarının aynı maddeden 1 (bir) kez daha ceza almaları halinde bu kez kanalların lisansları iptal edilecek. Yani ekranları tamamen karartılacak, fişleri çekilecek, televizyonlar kapatılacak. Yalnızca bu televizyon kanalları değil, Türkiye’nin basın özgürlüğü sayfası kapanmış/kapatılmış olacak.

Basın özgürlüğü mücadele sayfasında bu dönem kara bir leke olarak yerini alacak."

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Okan Konuralp de sosyal medya hesabından karara "Kararlar basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale olduğu kadar siyasi iradenin medyadaki çaresizliğinin de somutlaşmış halidir" sözleriyle tepki verdi.

"Topyekün saldırıya direnilmeli"

Karara tepki gösteren eski RTÜK üyesi ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici "RTÜK basın özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiştir" dedi.

Bildirici Twitter hesabından şöyle yazdı:

"Halk TV ve Tele 1’e verilen 5’er gün yayın durdurma haksız, izansız, ölçüsüz bir cezadır. RTÜK, artık Türkiye’de basın ve yayın özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiştir.

Medyanın büyük bölümünü kontrol eden siyasi iktidarın özgür ve eleştirel yayıncılığa tahammül edemediğinin yeni bir kanıtı bu cezalardır. RTÜK, iktidarın tahammülsüzlüğünün kullanışlı aygıtıdır.

Bütün demokrasi güçleri ve gazeteciler siyasi iktidarın özgür ve eleştirel yayıncılığa karşı giriştiği bu topyekun saldırıya karşı direnmelidir. Sonunda kazanan demokrasi ve basın özgürlüğü olacaktır."

RTÜK daha önce de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Şirin Payzın'ın programındaki sözlerini gerekçe yaparak Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası vermişti.