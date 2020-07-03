Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: RTÜK bir karartma kararı daha verdiğinde, Tele 1 ve Halk TV'nin yayın lisanları tümüyle iptal edilebilecektir

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, RTÜK'ün Halk TV ve Tele 1 kanallarına verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına yönelik değerlendirmesinde "Gelinen yerde yazılı ve görsel basının yüzde 95’i iktidarın sadece kontrolünde değil emir ve komutası altında yatar kalkar hale getirilmiştir. ma bu yüzde 95 de iktidarı tatmin etmiyor. Çünkü havuz medyasının gösterdiğine ya da söylediğine artık kimse inanmıyor. Bu yüzden havuz medyası efradı medya organlarının okur ve izleyici sayısı hızla irtifa kaybederken, kamuoyundaki itibarları da sıfıra yaklaşmış bulunmaktadır.

Bundan iktidarın çıkardığı sonuç ise; bugün nicelik olarak yüzde 5’i olmasına karşın halk indinde gerçekleri söylediğine giderek daha çok inanılan Halk TV, Tele 1, Fox gibi birkaç kanal ile Cumhuriyet, Evrensel, Birgün, Yeni Yaşam gibi birkaç gazetenin, bir yandan ekonomik olarak öte yandan da mahkemeler, RTÜK, BİK gibi kurumlarla sindirilip susturulmasıdır." diye yazdı.

İhsan Çaralan, RTÜK'ün iktidarın kamçısı gibi kullanıldığını belirterek, "Önceki gün Tele 1 ve Halk TV’nin 5 gün süreyle tümüyle karartılması, artık bu alanda yeni bir aşamaya işaret etmektedir. Çünkü RTÜK bugüne kadar çeşitli TV’lere “Program karartma” daha doğrusu “Program saatinde belgesel yayımlama” gibi cezalar vermiştir. Ama ilk kez, “Bir TV kanalını tümüyle karartma cezası” vermektedir. Hem de 5 gün gibi uzun bir süreyle!

Bu yüzden de Halk TV ve Tele 1’e verilen ceza, bu iki kanalın kapatılması için bir adım olarak yorumlanmaktadır. Çünkü RTÜK bir karartma kararı daha verdiğinde, bu kanalların yayın lisanları tümüyle iptal edilebilecektir." ifadelerini kullandı.

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