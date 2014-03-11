Teksas'da yaşayan Türk ressamın İstanbul'daki ilk sergisi: Dışarıda

Cem Erciyes: Kültürel dönüşüm için sanat araç olarak kullanılıyor

İktidar Batılılaşma simgelerini ayıklamaya çalışıyor. Tiyatroların kalesi olan ödenekli tiyatroları, Cumhuriyet’in ve gösteri sanatlarının simgesi olan ve şu anda polis karakoluna dönmüş AKM gibi simgeleri tek tek hayatımızdan çıkartmak istiyor.