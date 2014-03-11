Teksas'da yaşayan Türk ressamın İstanbul'daki ilk sergisi: Dışarıda

Nursel Birler Carroll 3 yıldır ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan ve resim çalışmalarına orada devam ederken Teksas Waco’da 3 yılda 3 sergi açtı. Carroll, Teksas'daki sanat eleştirmenlerinden olumlu not almayı başardı.
Dışarıda adlı sergide Nursel Birler Carroll’a ait 40 adet tablo sergileniyor. İstanbul Boğazı, Regatta gibi türlü peyzajlara kendi soyut yorumunu katan sanatçı, sanatseverlere renklerle örülü bir dünya sunuyor. Sergi 28 Mart akşamı sona erecek.
Nursel Birler Carroll, farklı kültür, birikim ve deneyimlerini, kişisel tarzını, çalışmalarına akrilik tekniğiyle aktarıyor.