İstanbul Bienali'ne eşlik eden 35 sergi

İstanbul Bienali'nin kente salt katkısının yanı sıra, açılmasına vesile olduğu birçok farklı sergiyle de değerlendiriliyor. Zira galeriler en özel sergilerini bineal ile aynı zamana denk getirmek için yarışıyor. 14 Eylül'de gerçekleşecek Bienal açılışına günler kalmışken İstanbul'un en seçkin galerileri de hangi sergilerle bienale eşlik edeceğini açıkladı. İşte meraklılarına 35 sergilik bir ön-rehber...



1) Egeran: Egeran, bienali kendi ürettiği ilk sanatçı projesiyle karşılıyor. Geçen sene ‘Dönüşüm Muhteşem Olacak’ performansında kentsel dönüşümü konu alan Işıl Eğrikavuk’un yeni işi de, bağlantılı olarak Gezi’yle alakalı. Full Art Prize’ı kazanan ilk Türk sanatçı Eğrikavuk’un, Egeran’da sergilenecek ‘Ters Köşe’ başlıklı yerleştirmesi, futbol stadını andıran bir ortamda sunulan bir video projeksiyonundan oluşuyor. Odakta, 90’ların meşhur ‘telefonla penaltı attırma yarışmasının’ eski katılımcılarından istemeden kendini Gezi olaylarında ön saflarda bulan arkeoloji mezunu bir polis var.

5 Eylül-5 Ekim.



2) Pilot Galeri: Son dönem işlerinde güncel sanatla kapitalizm arasındaki ilişkileri görünür kılmaya odaklanan Burak Delier, Pilot Galeri’de bienalle eşzamanlı sergisinde bu ilişkiden kaçış olanaklarını araştırıyor. İşleriyle gazete manşetlerine çıkacak kadar etkili Delier’in video, heykel, yerleştirmelerden oluşturduğu sergisinin eksenini gerilla taktikleri belirliyor. 12 Eylül-26 Ekim



3) Kuad Galeri: Kaideler üstünde, kaidelere dayalı ya da birer av gibi tavandan asılmış, mitolojik çağrışımlı, yarı hayvan yarı insan tunç heykeller... Bulundukları mekân mitolojinin psikanalitik olanaklarını toplumsal bir düzlemle kesiştiriyor. Kalliopi Lemos’un, öğrenci yokluğundan dolayı 1988’de kapatılan Yoakimion Rum Kız Okulu’ndaki sergisi ‘Ben Benim, Dünyalar Arasında, Gölgeler Arasında’ sergisi, yasadışı göçlerde en çok etkilenen iki gruba, kadınlara ve çocuklara bakıyor. Kuad Galeri ve BM Çağdaş Sanat Merkezi tarafından düzenlenen serginin küratörü Beral Madra. 11 Eylül-10 Kasım.



4) Merkur: Geçmişle gelecek, hareketle durağanlık arasındaki sınırlar Volkan Kızıltunç’un ‘Eşikte’ sergisinde mercek altına alınıyor. Sanatçının, İstanbul ve Londra başta olmak üzere pek çok Avrupa şehrinde kaydettiği fotoğraf ve video çalışmalarından oluşan sergi, şehirlerin topografik çıkarımlarının yanında insanların bu topografya ile olan etkileşimlerini inceliyor.

13 Eylül–19 Ekim.



5) Milli Reasürans: Fotoğraflarında günlük hayatın içinde yer alan sıradan nesneleri sürreel estetiğin elemanlarını kullanarak yansıtan, İspanya’da fotoğraf alanının önde gelen isimlerinden Chema Madoz, Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde. ‘Ars Combinatoria’ sergisinin küratörü Oliva Rubio Mario.

26 Eylül - 9 Kasım



6-7) Galerist: Galerist, bienali farklı mekânlarda farklı sergilerle karşılıyor. Tophane-i Amire’deki Galerist sergisinin konuğu insan bedenini deforme ederek ürpertici bir boyuta çektiği heykelleriyle tanınan Francesco Albano. Sanatçının Türkiye’deki ilk kişisel sergisi 29 Ağustos–20 Eylül arasında ziyaret edilebilir. Galerist kendi mekânında ise 11 Eylül–12 Ekim arasında Arslan Sükan’ın ‘Görünmeyen’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sükan, dünyadaki farklı galeri ve müzelerin enstalasyon çekimlerini temel alıyor ve ‘duvarın estetiğini’ önplana çıkartıyor.



8) Galeri x-ist: Fotoğrafçı Lale Tara, x-ist’teki ikinci kişisel sergisi ‘İnsan Kendi Gölgesinde Yaşar’da Jung’da, ‘bilinçaltının’ tanımına sahip gölge kavramından yola çıkıyor. Tara’nın daha önceki sergilerinde de karşımıza çıkan şişme bebek ‘doppelganger’i bu sefer Macaristan’ın terk edilmiş binalarında hem Tara’nın hem de izleyicinin bilinçaltına yolculuğa çağırıyor.

10 Eylül-16 Ekim.



9) Galeri Zilberman: Galeri Zilberman Türkiye’de performans sanatının en tanınmış isimlerinden Şükran Moral’ı bu alanın dünya yıldızlarından Avusturyalı VALIE EXPORT’la buluşturuyor. Biri Doğu’dan, diğeri Batı’dan iki feminist sanatçıyı bir araya getiren sergi ‘Despair & Metanoia’ başlığını taşıyor.

12 Eylül-26 Ekim.



10) CDA Projects: Berlin ve İstanbul’da dönüşümlü olarak yaşayıp çalışan Azade Köker’in CDA Projects’teki sergisi kentin zaman içinde kazandığı farklı anlamlara odaklanıyor. Galerinin her odasını ‘başarısızlığa ulaşmış deneyler’ olarak kurgulayan Köker, izleyicinin boyut algısıyla oynuyor. 12 Eylül-26 Ekim.



11-12) Dirimart: Arjantinli sanatçı Fabian Marcaccio, Türkiye’deki ilk kişisel sergisini Dirimart’ta açıyor. 12 Eylül - 12 Ekim arasında gerçekleştirilecek ‘Some USA Stories’ başlıklı sergide sanatçı resim (paint) ve ‘mutant’ın birleşimi olan ‘paintant’ adını verdiği formlarla ABD tarihi ve onun baş aktörlerine referans veriyor. Galerinin geçici sergi mekânı Karaköy Külah’taki alanda ise 10 Eylül - 12 Ekim arasında Norveçli - Alman medya sanatçısı Björn Melhus’un ‘In God We Trust’ adındaki yerleştirmesi görülebilir.



13) Pi Artworks: Mehmet Ali Uysal, varla yok arası ‘resimleriyle’, yavaş yavaş algılanan Rönesans çerçeveleriyle Pi Artworks’ün mekânına müdahale ediyor. ‘Resim’, Uysal’ın galerideki üçüncü kişisel sergisi. 11 Eylül-26 Ekim.



14) Galeri Artist: Galeri Artist, bienal zamanı Almanya’nın önde gelen enstalasyon sanatçılarından Rebecca Horn’un ‘A Chemical Wedding in Istanbul’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının İstanbul’a özel işlerinin de yer aldığı serginin adı ortaçağa ait ‘Chymische Hochzeit’ başlıklı kitaba atıfta bulunuyor ve birbiriyle alakasız nesneleri buluşturarak farklı anlamlar yaratıyor.

11 Eylül-1 Kasım.



15) Sabancı Müzesi: Bienal zamanı güncel sanatın en parlak yıldızlarından birini Sabancı Müzesi ağırlıyor. Sabancı Müzesi’nin içi ve bahçesiyle sınırlı kalmayan, Beyoğlu’na da taşacak Anish Kapoor sergisi, yaşayan bir efsane olarak adlandırılan sanatçının 200 işini bir araya getirecek. 10 Eylül’de açılacak sergi ocak ayına kadar sürecek.



16-17) Salt: Gülsüm Karamustafa’nın sergisi Salt’ın Beyoğlu ve Galata mekânlarının ikisinde birden konumlanıyor. Sergi tarihleri 10 Eylül-5 Ocak. Yıllardır Fener - Balat’ta yaşayan İtalyan fotoğrafçı Elio Montanori’nin, sanatçıların üretim aşamasına odaklandığı çalışmalar ise 10 Eylül-26 Aralık arası Salt Galata’da.



18) Galeri Nev: ‘Rezistans’ işiyle bu sene Venedik Bienali’nde yer alan Ali Kazma, Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk fotoğraf sergisi ‘Kitap’la Galeri Nev’de. Sergi, daha önce Paris Photo 2012’de sunulan ‘Recto Verso’ adındaki kitabından sanatçı tarafından yapılmış bir seçkiden oluşuyor.

11 Eylül-26 Ekim.



19) Galeri Manâ: Galeri Manâ bu yıl ev sahipliği yaptığı Sarkis’in ‘İkiz’ sergisine yeni bir müdahaleyle bienal zamanını karşılıyor. Sarkis’in bir önceki ‘gösterisinde’ yarattığı ikilikler evreninin ortasına müdahale kapsamında bir Gökkuşak yerleşiyor. 10-24 Eylül.

Hazırlayan: Erman Ata Uncu



20) BORUSAN CONTEMPORARY

Rafael Lozano Hemmer,

14 Eylül-2 Şubat



21)ART ON

Daniel Canogar

10 Eylül-5 Ekim



22) DAİRE

‘Kayıp/ The Loss’ (karma),

4 Eylül–5 Ekim



23) ÇAĞLA ÇABAOĞLU

‘Komet Momet’

(Komet şiir ve yazı müsveddeleri),

10-19 Eylül



24) 44a

Ahmet Çerkez&Erman Özbaşaran,

10 Eylül-5 Ekim



25) MAÇKA MODERN

Lithian Ricci,

14 Eylül–12 Ekim



26) ELİPSİS

Şahin Kaygun,

10 Eylül-20 Ekim



27) ArtSümer

Merve Üstünalp

5-28 Eylül



28) MIXER

‘Hotel Italia’,

10-29 Eylül



29) PG ART

Ayşe Gül Süter,

4-29 Eylül



30) EMPIRE PROJECT

Esra Rotthoff,

18 Eylül-2 Kasım



31) KARE

Emin Çizenel

18 Eylül-31 Ekim



32) SANATORIUM

Sohei Nishino,

11 Eylül-12 Ekim



33) SIEMENS SANAT

Genleşme,

11 Eylül-13 Ekim



34) FRANSIZ KÜLTÜR

‘Kimlik/Siz Alan’ Nil Yalter-

Seza Paker, 11-21 Eylül



34) C.A.M

‘Bunu Ben de Yaparım’

(küratör: Emre Zeytinoğlu)

12-30 Eylül