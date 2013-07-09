Gündüz Vassaf'ın Mostari günlüğü sergi oldu

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi işbirliği ile düzenlenen "Mostari / Bir Köprü Bekçisinin Günlüğü Sergisi"nde, yazar ve psikolog Gündüz Vassaf'ın Mostar'da geçirdiği ayları ve bir türlü ayrılamadığı, her gün başında beklediği Mostar Köprüsü anlatılıyor.

Gündüz Vassaf, 24 Ekim - 30 Kasım 2011 tarihlerinde, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde çalışırken Bosna'da yaşayan kuzeninin Mostar'daki evinde kalır.

Mostar'a varışının ertesi günü, dünyanın dört bir yanından gelen herkes gibi, evrensel ününe savaş acıları da eklenmiş olan Mostar Köprüsü'nün yolunu tutar.



Köprüye vardığında yanında taşıdığı küçük defterini çıkarıp birkaç gözlemini yazar. Bu durum daha sonra yazarda bir tutku halini alır ve Vassaf'ın Mostar'daki günleri bir türlü ayrılamadığı Köprü başında geçer. Anı diye yazmaya başladığı notlar, bir süre sonra bir köprü bekçisinin nöbet defterine dönüşür.

Vassaf, bazen yüzlerce turist arasında, bazen gece saatlerinde tek başına köprüyü bekler. O köprüyü sahiplendikçe, köprü onu zapt eder. Köprü ona ne yaşattıysa, o da dünyasını, duygularını, düşünce ve hezeyanlarını köprüyle paylaşır. Ta ki bir gün köprü onu azat edene kadar.

Gündüz Vassaf, "Mostari / Bir Köprü Bekçisinin Günlüğü" sergisine yazarın şiirsel roman diye nitelediği, bu yılın başlarında Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan ve sergiyle aynı adı taşıyan kitabı yol gösteriyor.



Sergi, fotoğraflardan, görselleştirilmiş metinlerden, yazarın kitaptan bölümler okuduğu videodan ve yazarın Mostar'dan topladığı nesnelerden oluşuyor.

Küratörlüğünü ve tasarımını Sadık Karamustafa'nın üstlendiği sergideki fotoğraflar Tolga Bermek, Mehmet Umur, Gündüz Vassaf ve William Özkaptan'a, Mostar illüstrasyonları ise Ersu Pekin'e ait.

Tarih: 12 Temmuz - 31 Ağustos 2013

Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi (CKM)

Adres: Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan-Kadıköy

(cnnturk.com)