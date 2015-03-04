Tecavüzle hamile kalan Suriyeli kadın tehditle bebeğini öldürdü!

Ülkesinde yaşadığı iç savaştan kaçarak Gaziantep'in Karkamış ilçesine sığınan Suriyeli 33 yaşındaki Semra Ferhat, tarlasında çalıştığı adamın tecavüzüne uğradı. Hamile kalan kadın, ailesinin tehditi üzerine çocuğunu iğneyle düşürüp tarlaya gömdü.

Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nde, ülkesindeki iç savaştan kaçan Suriyeli 33 yaşındaki Semra Ferhat, çalıştığı tarlada tecavüze uğrayınca hamile kaldı. Karkamış'taki çadır kente yerleşen ve durumu anlattığı ailesinin "Doğurursan seni öldürürüz" tehdidi üzerine Semra Ferhat, para karşılığı aldığı iğneyle bebeğini düşürdü, anne ve kardeşi ise cenini boş araziye gömdü. Olayın ortaya çıkması üzerine Jandarma, tecavüz şüphelisi ile bebeği düşüren Semra Ferhat, annesi, kardeşi ve parayla iğneyi sattığı öne sürülen Suriyeli ebeyi gözaltına aldı.

Suriye'deki iç savaştan kaçan Semra Ferhat geçen yaz annesi ailesi ile birlikte sınırı geçerek Türkiye'ye geldi. Suriye sınırındaki Karkamış'ta tarlalarda çalışarak geçimini sağlayan Semra Ferhat, Ağustos ayında iddiaya göre tarla sahibi olan Erdal Ç.'nin tecavüzüne uğradı. Korktuğu için olayı kimseye anlatamayan Semra Ferhat bir süre sonra ailesi ile birlikte Karkamış'ın Gürçay Mahallesi'ndeki çadır kente yerleşti ve burada yaşamaya başladı.

Ailesi 'öldürürüz' diye tehdit etti

Karnı büyümeye başlayan Semra Ferhat, geçen şubat ayı içerisinde annesi Fatma Yusuf ve kız kardeşi Emine Ferhat'a yaz aylarında tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını söyledi. Korktuğu için olayı kimseye anlatamadığını ifade eden Semra Ferhat'a anne ve kız kardeşi, "Bu çocuğu doğuramazsın yoksa seni öldürürüz" diye tehdit etti. Tehdit üzerine bebeğini düşürmeye çalışan Suriyeli kadın uğraşlarına rağmen başarılı olamayınca, kampta kalan ve ebe olarak bilinen Fatma El Asali'den yardım istendi.

500 liralık iğneyle düşük yaptı

İddiaya göre, ailesi ile ebe olarak bilinen Fatma Al Asali'ye başvuran Semra Ferhat'a Suriye'den getirdiği iğne yardımıyla düşük yapabileceği ve maliyetinin 1500 lira olduğunu söyledi. Yapılan pazarlık ile 500 liraya anlaşılmasının ardından Fatma Al Asali iğneyi hamile kadına enjekte etti. Semra Ferhat, iğnenin etkisiyle gece yarısı düşük yaptı ve ölü bebeğin cesedi çadır kentin dışındaki boş arazide toprağa gömüldü.

Jandarma ortaya çıkardı

Duyanları şoke eden olay, dün Karkamış çadır kentinde jandarma ekipleri tarafından öğrenildi. Jandarma olayı öğrendikten sonra tecavüze uğrayan Semra Ferhat, düşük yapması için iğneyi vücuduna enjekte eden Fatma Al Asali ile bebeği gömen anne Fatma Yusuf ve kız kardeş Emine Ferhat'ı gözaltına aldı. 4 kadın suçlarını itiraf ederken, Semra Ferhat'a tecavüz ettiği öne sürülen Erdal Ç.'de Karanfil Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüpheliler, Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.