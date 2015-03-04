T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tecavüzle hamile kalan Suriyeli kadın tehditle bebeğini öldürdü!

Savaştan kaçarak Gaziantep'in Karkamış ilçesine sığınan Suriyeli kadın tarlasında çalıştığı adamın tecavüzüne uğradı

04 Mart 2015 14:24

Ülkesinde yaşadığı iç savaştan kaçarak Gaziantep'in Karkamış ilçesine sığınan Suriyeli 33 yaşındaki Semra Ferhat, tarlasında çalıştığı adamın tecavüzüne uğradı. Hamile kalan kadın, ailesinin tehditi üzerine çocuğunu iğneyle düşürüp tarlaya gömdü.

Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nde, ülkesindeki iç savaştan kaçan Suriyeli 33 yaşındaki Semra Ferhat, çalıştığı tarlada tecavüze uğrayınca hamile kaldı. Karkamış'taki çadır kente yerleşen ve durumu anlattığı ailesinin "Doğurursan seni öldürürüz" tehdidi üzerine Semra Ferhat, para karşılığı aldığı iğneyle bebeğini düşürdü, anne ve kardeşi ise cenini boş araziye gömdü. Olayın ortaya çıkması üzerine Jandarma, tecavüz şüphelisi ile bebeği düşüren Semra Ferhat, annesi, kardeşi ve parayla iğneyi sattığı öne sürülen Suriyeli ebeyi gözaltına aldı.

Suriye'deki iç savaştan kaçan Semra Ferhat geçen yaz annesi ailesi ile birlikte sınırı geçerek Türkiye'ye geldi. Suriye sınırındaki Karkamış'ta tarlalarda çalışarak geçimini sağlayan Semra Ferhat, Ağustos ayında iddiaya göre tarla sahibi olan Erdal Ç.'nin tecavüzüne uğradı. Korktuğu için olayı kimseye anlatamayan Semra Ferhat bir süre sonra ailesi ile birlikte Karkamış'ın Gürçay Mahallesi'ndeki çadır kente yerleşti ve burada yaşamaya başladı.

 

Ailesi 'öldürürüz' diye tehdit etti

 

Karnı büyümeye başlayan Semra Ferhat, geçen şubat ayı içerisinde annesi Fatma Yusuf ve kız kardeşi Emine Ferhat'a yaz aylarında tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını söyledi. Korktuğu için olayı kimseye anlatamadığını ifade eden Semra Ferhat'a anne ve kız kardeşi, "Bu çocuğu doğuramazsın yoksa seni öldürürüz" diye tehdit etti. Tehdit üzerine bebeğini düşürmeye çalışan Suriyeli kadın uğraşlarına rağmen başarılı olamayınca, kampta kalan ve ebe olarak bilinen Fatma El Asali'den yardım istendi.

 

500 liralık iğneyle düşük yaptı

 

İddiaya göre, ailesi ile ebe olarak bilinen Fatma Al Asali'ye başvuran Semra Ferhat'a Suriye'den getirdiği iğne yardımıyla düşük yapabileceği ve maliyetinin 1500 lira olduğunu söyledi. Yapılan pazarlık ile 500 liraya anlaşılmasının ardından Fatma Al Asali iğneyi hamile kadına enjekte etti. Semra Ferhat, iğnenin etkisiyle gece yarısı düşük yaptı ve ölü bebeğin cesedi çadır kentin dışındaki boş arazide toprağa gömüldü.

 

Jandarma ortaya çıkardı

 

Duyanları şoke eden olay, dün Karkamış çadır kentinde jandarma ekipleri tarafından öğrenildi. Jandarma olayı öğrendikten sonra tecavüze uğrayan Semra Ferhat, düşük yapması için iğneyi vücuduna enjekte eden Fatma Al Asali ile bebeği gömen anne Fatma Yusuf ve kız kardeş Emine Ferhat'ı gözaltına aldı. 4 kadın suçlarını itiraf ederken, Semra Ferhat'a tecavüz ettiği öne sürülen Erdal Ç.'de Karanfil Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüpheliler, Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

suriyeli kadıntecavüzgaziantepcinayetkadına şiddet

İlgili Haberler

İran: Suriyeli kadınlar Türkiye'de tecavüze uğrayıp, satılıyor

Şeyh Zekerta Saraye, Suriyeli kadınların Türkiye'de tecavüze uğrayıp satıldığını iddia etti

'Suriyeli kadınlar satılıyor'

Kitab-ül Sunna'nın müdürü Zayed Hamad, bazen Suriyeli kadınlarla evlenmek isteyen erkeklerin kendisine başvurduğunu söylüyor

'Suriyeli kadınlar ücret karşılığı eşiniz olmaya hazır' anonsuna tepki

Facebook’ta ‘Evlenmek için Suriyeli kadınlar’ başlığıyla açılan sayfa tepki çekerken, sayfa şikayetlerin ardından kapatıldı

Öncüpınar Kampı'nda Suriyeli kadına tecavüz iddiası

Suriyeli mültecilerin yaşadıkları travmaları konu alan panele, bir kamp görevlisinin anlattıkları damga vurdu

'Suriyeli kadınlar kamplarda 5 bin TL'ye satılıyor!'

Karakamış Kaymakamı, '8 bin insanın yaşadığı bir yerde aksaklıklar olacaktır' diyerek iddiaları inkar etmiyor

Dilencilik yapan Suriyeli küçük çocuğun burnunu kırıp, paralarını almak istediler

İstanbul Beyoğlu'nda kimliği belirsiz gaspçılara direnen Suriyeli küçük kız, yerlerde sürüklendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24