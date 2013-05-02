İran: Suriyeli kadınlar Türkiye'de tecavüze uğrayıp, satılıyor

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen "Uluslararası Din Adamları ve İslami Uyanış konferansı" Türkiye aleyhine çirken propaganda konuşmalarına sahne oldu.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansına göre, dün konferansın ikinci gününde konuşan Suriyeli Sünni din adamı Şeyh Zekerya Saraye, Suriyeli kadınların Türkiye'de tecavüze uğrayıp kadın tacirleri tarafından satıldığını öne sürdü.

Reform adına üniversitelerin, okul ve camilerin yok edildiğini belirterek, "Suriyeli kadınlar Türkiye'de tecavüze uğramakta ve kadın tacirleri tarafından satılmaktadır. Reform diye Suriye'nin petrolü, makineleri ve buğdayı çalınarak Türkiye'ye kaçırılmaktadır. Hatta bebek sütü bile bunlara dahildir" dedi.