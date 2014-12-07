Öncüpınar Kampı'nda Suriyeli kadına tecavüz iddiası

Suriyeli mültecilerin yaşadıkları travmaları konu alan panelde, Suriyeli bir kadının kamp çalışanı tarafından tecavüze uğradığı, ancak hakkında işlem yapılamadığı ortaya çıktı.

“Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları” kapsamında önceki gün düzenlenen Suriyeli mültecilerin yaşadıkları travmaları konu alan panele, bir kamp görevlisinin anlattıkları damga vurdu.

Burcu Karakaş’ın Milliyet’teki haberine göre, görevli, Öncüpınar Kampı’nda bir Suriyeli kadının kamp çalışanı tarafından tecavüze uğradığını, konuyla ilgili işlem yapamadıklarını anlattı.

“Suriyeli Mülteci Olmanın Travması” başlığıyla düzenlenen Panelde Kilis’te iki yıldır Suriyelilerle çalışmalar yapan psikolog Sinem Boytok, şehirdeki 120 bin Suriyeli sığınmacının 80 bininin kamp dışında yaşadığını söyledi. Boytok, tecavüze uğradıktan sonra hamile kalan bir Suriyeli kadının baş etmek zorunda kaldığı durumları da paylaştı. Boytok’un anlatımına göre, kamp dışında yaşayan Suriyeli kadın, hamileliğinin 10 haftayı geçmesi nedeniyle kürtaj için savcılığa başvurdu. Ancak savcıdan, “Bir arkadaşınla birlikte olmadığını nereden bilebilirim” şeklinde yanıt aldı.

Psikolog tecavüzü anlattı

Panelin ardından soru-cevap kısmına geçildi. Toplantıya Kilis’ten katılan psikolog Mustafa Çetinkaya, Kilis Öncüpınar Kampı’nda görev yaptığını söyleyerek, kamptaki Suriyeli kadının, kamp çalışanının tecavüze uğradığının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Çetinkaya, “Bir seans sırasında kapı açıldı. Kapıdan çalışanlarımdan biri geçti. Kadın o sırada atak geçirdi, bayıldı. Kadını, ‘Seni şehre bırakalım’ diyerek arabaya bindirmişler. Sonra tecavüze uğramış” dedi. Çetinkaya, kadının şikayetçi olmadığını, kendilerinin de bu tecavüz olayı karşısında herhangi bir işlemde bulunamadığını aktardı.