'Suriyeli kadınlar ücret karşılığı eşiniz olmaya hazır' anonsuna tepki

Facebook'tan Suriyeli gelin 160 bin kişinin öldüğü, milyonlarca Suriyeli’nin ülkesini terk ettiği savaş devam ederken Facebook’ta açılan ‘Evlilik için Suriyeli kadınlar’ başlıklı sayfa büyük tepki çekti.

Suriye’de 3 yılı aşkın süredir devam eden savaş nedeniyle 7 milyon Suriyeli, Türkiye, Ürdün ve Irak gibi ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Eşlerini kaybeden birçok kadın çocuklarıyla büyük bir dram yaşarken genç kızların da uluslararası şebekelerin hedefi olduğu haberleri tüm dünyayı dehşete düşürdü. İşte o şebekeler şimdi zorla kaçırdıkları ya da başka çaresi olmadığı için kendilerine sığınan Suriyeli kadınları internet üzerinden ‘satışa’ çıkardı. Facebook’ta ‘Evlenmek için Suriyeli kadınlar’ başlığıyla açılan sayfada, bu kadınlar hakkında ‘Her yaş grubundan, Hristiyan, Sünni, Şii eş adaylarımız var’ diye yazıldı. Sayfanın 16 bine yakın ‘like’ almasının ardından harekete geçen insan hakları dernekleri Facebook’a başvurarak kapatılmasını sağladı.



Açık-gizli evlilik



Yapılan araştırmada şebekenin Suriyeli kadınları Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Fas, Cezayir, Mısır, Yemen ve Bahreyn’den potansiyel ‘müşterilerle’ tanıştırmak için en az 50 euro aldığı, tanışmanın bir camide gerçekleştiği, ardından ‘gizli ya da açıktan evlenme’ seçeneklerinden biri tercih edildiğinde 3 bin euro’ya varan komisyonlar aldıkları tespit edildi. Sadece cinsel ilişki için gizli kıyılan muta nikahı yapılıyor.