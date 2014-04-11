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Yaşam

TDK: Ucube hakaret değildir

Kars'ta yıktırılan heykele 'Ucube' dediği gerekçesiyle Erdoğan'a açılan davada, TDK 'ucube'nin anlamı ile ilgili uzman görüşü bildirdi: Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin demektir, hakaret değildir

11 Nisan 2014 13:54

Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un Kars'ta yıktırılan 'İnsanlık Anıtı' heykeli için "Ucube' dediği gerekçesiyle Başbakan Recep Tayip Erdoğan hakkında açtığı 100 bin TL'lik tazminat davasının 4. duruşması görüldü. Mahkemenin Türk Dil Kurumu Başkanlığı (TDK)'na 'ucube'nin anlamını sorduğu yazıda, 'ucube'nin olumsuz anlamda olduğunu ancak hakaret anlamı taşımadığını belirterek "Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan demektir. Bu söz kişinin bazı kişi ve varlıklara kanaatini anlatır. Hakaret değildir" dedi.

 

Çok acayip, çirkin

 

TDK’nın mahkemeye gönderdiği yazıda, ‘ucube’nin olumsuz anlamda olduğu ancak hakaret anlamı taşımadığı belirtilerek, “Bu söz kişinin bazı kişi ve varlıklara ilişkin kanaatini anlatan kelimedir” denildi. Türkçe Sözlük’te ucube kelimesinin karşısında “Sıfat, çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan” ifadeleri yer alıyor.


Mehmet Aksoy’un avukatı Turgut Kazan, TDK’nın yazısına ilişkin 24 Mart 2014 tarihinde dilekçe ile cevap verdi ve “Gerçek ortada. Aşağılama kastıyla hareket edildiği açık. Ucube sözcüğü TDK’nın belirttiği gibi Başbakan’ın ‘Kanaatini anlatan bir kelime’ sayılamaz. Başbakan bu sıfatıyla ve miting meydanında devletin sanat ve kültür politikasını belirlermiş gibi hareket edemez. Milyonların önünde sanatçının yarattığı heykeli ve onu yaratan sanatçıyı küçük düşüremez. Bu yaklaşım temsil ettiği makamın emri sayılır. TDK da bu emre uymuştur” dedi.

Öte yandan Avukat Kazan, aralarında Ressam Bedri Baykam, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Metin Sözen ve Resam Mehmet Güleryüz’ün tanık olarak dinlenmesini istedi. Kazan’ın tanıklarını hangi konuda bilgi sahibi oldukları detaylı bir şekilde mahkemeye yazılı olarak bildirmesine karar veren hakim, bir sonraki duruşmada tanıkların hazır edildiklerinde dinlenmesine karar verdi.
 

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