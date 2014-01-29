Başbakan'ın ucube dediği heykele ne kadar ödendi?

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'ucube' diye nitelediği 'İnsanlık Anıtı' heykeli için 286 bin TL ödendiği ortaya çıktı. Başbakan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 25 Nisan 2011'de heykelin yıkımına başlanmıştı.

Erdoğan'ın sözlerinden sonra Mehmet Aksoy, kişilik haklarına saldırı iddiasıyla 100 bin TL tazminat talep etmişti. Mahkeme, geçtiğimiz eylül ayında yapılan duruşmada, Türk Dil Kurumu'na (TDK) yazı yazılarak "ucube" kelimesinin "tenkit" mi yoksa "yerme" amacıyla mı söylendiği ve hangi anlamları taşıdığının sorulmasına karar verdi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün gerçekleşen duruşmada, Kars Belediyesi'nin Aksoy'a heykelin yapımı için 286 bin TL ödeme yaptığı belirtildi.