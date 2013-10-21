AKP'li Işık: Ucube andımızı kaldırdık

AKP Muş Milletvekili Faruk Işık, “Artık sırtımızdan sıkıyönetimin sopaları kalktı. Ucube denilen andımızı da kaldırdık” dedi.

Işık, Varto ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir kıraathanede bir araya geldi. Kurban Bayramı münasebetiyle Vartoluların bayramını kutlamak ve onların sorunlarını dinlemek için ilçeye geldiğini ifade eden Faruk Işık, şöyle konuştu:

“İlçeye hayırsever bir vatandaş tarafından yapılan cami ile ilgili elimizden gelen tüm imkânları seferber edeceğiz. Bin kişilik bir caminin yapılması bizi mutlu etti. Varto ilçesi çok ızdırap çekmiş bir ilçemizdir. Devlet halkasının Varto’nun başına getirdiği o olumsuz tabloyu hepimiz beraber yaşadık. Büyüklerimiz bu tabloyu çok iyi bilir. Az önce bir amca bana güzel bir şey söyledi. Kürtçe, 'Allah sizden razı olsun’ diyor. Çok anlamlı bir şey, ‘bizim tepemizin üstünde, kafamızın üstünde sopalar kalktı. Artık rahatlıkla kahvede oturuyoruz. Sizden de talebimiz kardeşlik hizmetini yürütün. Sebep olan Başbakanımıza ve hükümete buradan şükranlarımı iletiyorum’ diyor."

Işık: Ucube andımızı kaldırdık

Amcanın sözlerinden çok duygulandığını anlatan Işık, şunları söyledi:

“Andımız denilen bir ucubenin kaldırılması en büyük hizmetlerden birisidir. Milyonlarca çocuğa, Türk olmayan çocuğa, Arap çocuğuna, Kürt çocuğuna her sabah yalan söyletmişiz. Türküm, doğruyum, çalışkanım, varlığım Türk varlığına armağan olsun, çok acı bir tablo, çok trajik bir tabloydu. Türk olmayan çocuklara Türküm dedirtiyorlardı. Önce yalan söylettiriyorlardı. Sonra doğruyum diye trajik bir ifade kullandırıyorlardı. Hiç kimsenin varlığı bir başkasının varlığına armağan olmaz. Kendi varlığına sahip olma sünnetinde kardeşçe yaşayabilsin, kardeşçe muamele yapabilsin. Allah’a şükür o ortamı biz yakaladık.”

Kürt dili üzerinde baskı ve yasakların bu hükümet zamanında kaldırıldığını anlatan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En son 4+4+4’le okullarda seçmeli ders haline getirilmesi, demokratikleşme paketinde özel okullarda anadilde eğitimin Kürtçe olarak verilmesi, insanların artık kendi fıtratına uygun bir şekilde, kendi haklarına sahip olması noktasında Sayın Başbakanımız kararlıdır. Yine din ve vicdan özgürlüğü kapsamında, sadece başlarını örten vatandaşların okul önlerinden geri çevrilmesi, devlet dairelerine sokulmaması, devlet dairesi ve okulları yasaklayan o zihniyetin son kalıntılarının ortadan kaldırılması bizim açımızdan çok önemlidir. Yine bizim toprağımızda, köylerimizde, haberleşme noktasında anlaşılmayan yeni isimlerin kaldırılması ve yasağın bertaraf edilmesi ve eski isimlerin kullanılması bizi mutlu eden adımlardan biridir. Devletin baskısı kalmasın; Türk, Kürt, Arap, Çerkez herkes bu vatanın evladı. Ülkeye sahip çıkmanın yolunun açılması bizim için çok önemli bir gelişmedir.”Faruk Işık, esnaf ziyaretinden sonra ilçeden ayrıldı.”