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Mahkeme, ‘ucube’nin hakaret olup olmadığını TDK’ya soracak

Başbakan Erdoğan’ın ‘ucube’ dediği heykeli yapan Mehmet Aksoy’un açtığı tazminat davasında mahkeme, bu ifadenin hakaret olup olmadığını TDK’ya sorma kararı aldı

11 Eylül 2013 13:10

Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un, Kars’ta yıktırılan “İnsanlık Anıtı” heykeline “ucube” diyen Başbakan Recep Tayip Erdoğan hakkında açtığı 100 bin TL’lik tazminat davasında, mahkeme, “ucube”nin anlamını Türk Dil Kurumu’na (TDK) soracak.

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü oturumuna Mehmet Aksoy’un avukatları Aslı Kazan ve Serdar Laçin ile Başbakan Erdoğan’ın avukatı Seçil Özkazanç katıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Hilal Köse’nin haberine göre, Özkazanç, mahkemeye sunduğu iki sayfalık dilekçede, “ucube” kelimesinin hakaret olup olmadığı ya da davacının kişilik haklarının ihlal edilip edilmediği noktasında kimsenin mahkemeden yetkili olmadığını belirtti. Tanık dinletilmesine dair alınan ara karardan vazgeçilmesini istedi.

Mahkeme yargıcı, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanlığı’na yazı yazılarak Başbakan Erdoğan tarafından sarf edilen ‘ucube’ kelimesinin, geniş olarak ve bir heykele karşı sarf edilmesi halinde tenkit mi ya da yerme amacıyla mı söylendiği konusunun sorulmasına karar verdi. TDK’den ucubenin hangi anlamları taşıdığının bildirilmesi de istenecek. Yargıç ayrıca Erdoğan’ın avukatının talebini de reddetti.

 

Başbakan istedi ve yıkıldı

 

Başbakan, 9 Ocak 2011’de Kars’ta katıldığı açılış töreninde “Hasan Harakani’nin türbesinin hemen yanı başında bir ucube oraya koymuşlar. Bir garip bir şey dikmişler… Konuyla ilgili olarak belediye başkanımız görevini süratle yerine getirecektir. İnşallah ilk gelişimizde bunu da göreceğiz” demişti. İnsanlık anıtı 14 Haziran 2011’de tamamen yıkılmıştı.

TDK’ye göre Arapça ucube kelimesi “çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan” anlamına geliyor.

 

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