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TCDD çalışanları da Ankara'daki katliamda hayatını kaybetti

Ankara Garı önünde gerçekleşen patlamanın Adana'dan gelen gruba yakın olması en fazla kaybın bu şehirden olmasına neden oldu

11 Ekim 2015 19:38

Ankara’daki ’Emek, Barış ve Demokrasi’ mitingi öncesinde meydana gelen bombalı saldırıda 97 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla kişi yaralandı. İki bombanın Adana’dan otobüs ve trenlerle yola çıkan 900 kişinin toplanma noktasına yakın yerde bombaların patlaması, iller arasında en çok can kaybının bu kentten olmasına yol açtı. İlk belirlemelere mitinge Adana’dan giden 11 kişi, komşu illerden de en az 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamada yaşamını yitirenlerden çoğunun KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyesi TCDD çalışanları olduğu anlaşıldı.

Yusuf Baştuğ, Murat Kibritoğlu ve Yaşar Korkusuz’un DHA’da yer alan haberine göre, Adana’dan cuma akşamı Ankara’daki mitinge gitmek isteyen KESK, DİSK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri için 23 otobüs kaldırıldı. Patlamada hayatını kaybedenlerin, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyeleri; Bilgen Parlak, Hacı Kıvrak, Nevzat Sayan, Rıdvan Akgül, Fevzi Sert, Yılmaz Elmascan ve 1 yıllık öğretmen eşi Gülhan Elmascan, Emek Partisi üyeleri Dilan Sarıkaya ve Gökhan Gökbörü, Emek Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Yurtman ile HDP üyesi Hacı Mehmet Şah olduğu ifade edildi. Mitinge gidenlerin büyük bölümünün memur ve öğrenci olduğu bildirildi. 

Dördünün birlikte selfiesindeki son gülüşleri
 

Ölen BTS üyeleri Yılmaz Elmascan, Nevzat Sayan, Bilgen Parlak ve Rıdvan Akgül’ün Adana’dan otobüslerle yola çıkarken birlikte son kez çektikleri özçekim (selfie) fotoğrafı ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerin gülerek objektife baktıkları dikkat çekti.

Ankara’da yaşamını yitirenlerden bazılarına, CHP’li Seyhan Belediyesi’nce cenaze araçları tahsis edildi.

 

Yeni evli çift farklı şehirlerde toprağa verilecek
 

Mitinge bir yıllık eşi Gülhan Elmascan ile katılan Yılmaz Elmascan’ın cenazeleri farklı kentlere defnedilecek. Öğretmen Gülhan Elmascan’ın Konya’nın Ereğli İlçesi, TCDD makinisti eşi Yılmaz Elmascan’ın cenazesi ise Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde toprağa verilecek. Yaşamını yitirenlerden Hacı Kıvrak’ın Yozgat’a defnedileceği belirtildi. Yaşamlarını yitiren TCDD çalışanlarından Bilgen Parlak’ın Adıyaman’ın Kahta İlçesi’ne, Nevzat Sayan’ın Karaman’a, Rıdvan Akgül’ün Siirt’e defnedileceği bildirildi. 

 

Adana’da 4 kişi toprağa verilecek 
 

Yaşamını yitirenlerden Emek Partisi Mersin İl Yöneticisi Şebnem Yurtman Adana’nın Karaisalı İlçesi’ne, Emek Partisi üyeleri Gökhan Gökbörü Ceyhan İlçesi’ne, Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Dilan Sarıkaya Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek. HDP üyesi emekli Hacı Mehmet Şah’ın da Adana’da toprağa verilmesi bekleniyor. 

 

Cenazesi mezarliğa traktör römorkunda götürüldü
 

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde devlet demir yollarında çalışan evli 3 çocuk babası işçi 45 yaşındaki Fevzi Sert’in cenazesi, otopsinin ardından teslim edildiği yakınları tarafından Adana’nın Kozan İlçesi’ne bağlı, Ayşehoca Mahallesi’ne getirildi. 

Fevzi Sert’in cenazesi, ailesi yıllar önce Adana’ya göç ettiği için amcasının oğlu Selman Sert’in evine götürüldü. Evin avlusunda cenaze yıkama aracında yıkanan Fevzi Sert’in cenazesi daha sonra omuzlara alındı.

Bir süre omuzlarda taşınan Fevzi Sert’in cenazesi, ambulansa konulmak istendi. Ancak yolun çamurlu olması nedeniyle cenaze traktörün arkasındaki römorka konuldu. Fevzi Sert, götürüldüğü mahalle mezarlığına göz yaşları arasında toprağa verildi. Sert’in cenaze törenine İskenderun’dan mesai arkadaşları da katıldı.

Sert ailesinin aslen Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nden olduğu ancak yaklaşık 80 yıl önce Kozan İlçesi’nin Ayşehoca Mahallesi’ne yerleştiği bildirildi.
 

 

 

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