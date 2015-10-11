Terör mitinginde "Kan akacak" diyen Sedat Peker'den Ankara açıklaması

Önceki gün Rize'de 'teröre lanet' mitingi düzenleyen organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker, "oluk oluk kanları akacak" sözlerinin Ankara'da en az 95 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası tartışılmasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Peker, "Mitinginde yaptığım konuşmanın bir bölümü bu olayı kastediyormuşum gibi sosyal medyada kullanan zavallılara gerçekten acıyorum" dedi.

Rize'de düzenlenen mitingte konuşma yapan Sedat Peker, "Büyük hata yapıyorlar. Hatalarını fark ettikleri zaman her şey için çok geç olacak. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk kanları akacak. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar" demişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sedat Peker, “Ankara’da Barış eylemine karşı yapılan dünyadaki en hain saldırılardan biri olan bu bombalı saldırıyı, bildiğim tüm kötü kelimelerle lanetliyorum” dedi.

'Vatandaşımızın kendini koruma hakkı doğduğu zaman...'

Peker, “Mitinginde yaptığım bir konuşmanın, akıl almayacak alakasızlıktaki bir bölümünü alıp sanki yaşanan bu olayı kastediyormuşum gibi sosyal medyada kullanan zavallılara ise gerçekten acıyorum” dedi.

Peker kendini şu sözlerle savundu:

“Ben konuşmamda ülkemizin askeri, polisi, istihbaratı ayaktadır, bu yüzden terör olayları karşısında ülkemizde kaos çıkmaması anlamında hiçbir şey yapmamalıyız, diyorum. Şehit haberi duyduğumuz zaman gerekirse ellerimizi kanatırcasına ısırmalı ancak gene de bir şey yapmamalıyız, diyorum. Daha sonrasında ise ülkemize karşı düşmanlık beslediğine inandığım ülkelerin isimlerini sayıp bu ülkelerin terör örgütlerini koruduğunu ve eğittiklerini söylüyorum. Terör örgütlerinden daha önemli düşmanımız ise bu ülkelerdir, diye belirtiyorum. Daha sonrasında yüce Allah göstermesin eğer ki bir gün güvenlik güçlerimiz yorgun düşerse ve yetersiz kalırsa vatandaşımızın kendini koruma hakkı doğduğu zaman, adeta dünyanın şah damarları kesilmiş gibi onların oluk oluk kanlarını akıtacağız diyorum.”

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kendisine yönelik “Çete liderine sağladığınız güvenliği, Ankara’da barış eylemi yapan sivil tolum örgütlerine sağlamadınız” sözlerini sarfettiğini belirten Peker, “Öncelikle gerçekten barış için mücadele eden herkesin yüce Allah’ın en şerefli kulu olduğunu söylemek isterim. Ben bu saldırıda vefat eden vatandaşlarımızın gerçekten barışsever olduklarına inandığımı da belirtmek isterim. Estağfurullah ben haddimi bilirim. Bir hafta cezaevinde yatan insanlar bile bilir ki bu dünyanın en büyük çetesi suç örgütü, terör örgütü PKK’dır!.. Kendiside PKK’nın takım elbiseli, kravatlı sivil uzantısıdır. Barış için gerçekten mücadele eden herkese ise benim boynum kıldan incedir.”