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Politika

TBMM'deki ikinci tur dokunulmazlık oylamalarına hangi partiden kaç milletvekili katıldı?

AKP ve MHP tam kadro yerini aldı. CHP'den 14, HDP'den 9 kişi görüşmelere katılmadı

20 Mayıs 2016 17:49

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda oylandı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman çıkarıldığında 316 milletvekili kalan AKP ve 40 sandalyeli MHP görüşmelere tam kadro katıldı. 133 sandalyesi olan CHP'de 14 milletvekili oylamaya katılmazken, 59 HDP milletvekilinden 50'si oturumda hazır bulundu. Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka da oylamaya katıldı.

CHP'den oylamaya katılmayan isimler arasında Gürsel Tekin, Şavak Pavey ve Aykut Erdoğdu gibi isimlerin yer alması dikkat çekti. HDP'de görev için yurt dışına gittiği açıklanan ve dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmalarının odağında olan milletvekillerinden Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız da görüşmelere katılmayan isimler arasındaydı. HDP'de dokunulmazlık görüşmelerine katılmayan isimler arasında Altan Tan'ın da olması dikkat çekti.

TBMM'de grubu bulunan dört siyasi partide görüşmelere katılım durumu şöyle:

 

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