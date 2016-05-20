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TBMM komisyonunun raporundan: Erkekler, eşlerini "Gider bir Suriyeli ile evlenirim!" diye tehdit ediyor!

"Kocamın zaten ahlakı bu, o gelen gariban kadınların günahı ne?"

20 Mayıs 2016 12:22

Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu'nun raporunda, “Aile içi kavgalarda erkeklerin 'Gider bir Suriyeli ile evlenirim’ tehdidini sarf ettiği bilgisi aktarılmıştır” denildi

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Aile Bütünlü- ğünün Korunması Araştırma Komisyonu, Kilis’te yaptığı incelemeleri içeren raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu. Raporda, Kilis’te açı- lan boşanma davası sayısının yükseldiğine dikkat çekildi. “Kilis’te, Suriyelilerin gelmesi ile yabancı evliliklerin arttığı sonucuna varılabilmektedir” denilen raporda, şunlar kaydedildi: 

“Kilis’te, çok evlilik konusunda Suriyeliler geldikten sonra da fark edilir bir değişiklik yaşanmadığı bilgisi edinilmiştir. Bununla birlikte Suriye’den göç edenlerle yapılan evliliklerin yaygın olduğu söylentisine halk arasında sık rastlandığı öğrenilmiştir. Bunun yanı sıra aile içi kavgalarda erkeklerin ‘Gider bir Suriyeli ile evlenirim’ tehdidini sarf ettiği bilgisi aktarılmıştır. Hatta Suriyeli bir kadın ile evlenmek için eşi tarafından terk edilen F.Y., ‘Kocamın zaten ahlakı bu... Suriyeli olmasa başkası olacaktı. O gelen gariban kadınların günahı ne?’ demiştir. F. Y., bir STK üzerinden Suriye’den gelen kadınlara meslek edindirme kursları, barınma yardımları vb. çalışmalar yapmaktadır.” 

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