TBMM’de sürpriz tablo; HDP’li Celal Doğan'ın konuşması AKP sıralarından da alkış aldı

TBMM Genel Kurulu’nda HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, Şanlıurfa’ya istiklal madalyası verilmesine ilişkin konuşmasıyla AKP, CHP ve partisi HDP tarafından alkış aldı. Aylar sonra üç gurubu buluşturan Celal Doğan’ın aldığı alkış tutanaklara “HDP, AKP ve CHP sıralarından alkışlar” olarak geçti. Suruç’taki akrabalarını da vurgulayan HDP’li vekil konuşmasında, Madalya Urfa'ya hayırlı olsun. Gelecekteki Urfa'nın da geçmişteki insanların canlarıyla ödediği bu bedeldeki toprakların mutlu ve huzur içerisindeki bütün halkların birlikte yaşadığı bir toprak olması dileğiyle saygılar sunuyorum” dedi.

97 yıl sonra gelen madalya

GAP’a dikkat çeken ve Süleyman Demirel’i de anan Doğan’ın tutanaklara yansıyan konuşmasının bazı bölümleri şöyle:

“HDP Grubu adına Celal Doğan (İstanbul) - 1919-2016, doksan yedi yıl sonra bir şehre İstiklal Madalyası veriyoruz. Bu, ne kadar çok çalıştığımızın, meselelere ne kadar hassas olduğumuzun bir başka ölçüsü olarak aklıma geliyor. İstiklal Madalyası'nı eğer doksan yedi yılda veriyorsak mutlaka bugün Urfa'da ne o savaşı yaşayanlardan kalan kimse vardır ne de o hazza varacak kimse yoktur. 1919, terk ettikleri tarihi söylüyorum, 11 Nisanı söylüyorum, o nedenle söylüyorum, Fransızların terkini, veriliş tarihi ayrı bir konu. O bölgenin tümü, biliyorsunuz, o tarihlerde, aynı şekilde, Fransızlar tarafından terk edildi. Yani doksan yedi yıl sonra, bir halkın ortaya koymuş olduğu mücadelenin ancak bu tarihte cevabını Meclis olarak verebiliyoruz.

“Bir başka gecikmemiz, 1960 yılında başlayan bir GAP projesi var. O da otuz yedi yıl olmuş. Şu anda o projenin -Sayın Bakan da uzun süre, belki, orada Urfa milletvekilliğiyle Bakan olarak ilgilendi- mutlaka rakamlarında değişiklik olmuştur ama 27 hükûmet döneminde yüzde 37'si bitirilmiştir. Yüzde 37'den yüzde 15'i bitirilmiştir. Şu anda 9 ilde de harcanması gereken paranın da ne oranda sarf edildiği tartışma konusudur. Kaldı ki -Sayın Bakan da burada- özellikle Adalet ve Kalkınma Partisinin ilk geldiğinde, çok ciddi boyutlarda yatırım yapacağını söylediği GAP projesinin GAP'la ilgili bakanlığın da Bakanlar Kurulundan çıkartılmış olması, verdiği önemi arz etmek açısından da bir husustur. Yani, GAP'a verilen önemin azaldığı noktasında bir düşünceye bizi sevk etmektedir. 9 ilde, bu projenin gerçekleşmesi hâlinde, 3 milyon istihdam yaratacağı, bölge insanına fert başına millî gelirin yüzde 9 artacağı bilinen bir rakamdır. Sayın Bakanın da malumlarıdır muhakkak, master planı vardı Japonlar tarafından hazırlanan. O, Japonların hazırladığı master planının da gündemde olup olmadığı tartışmalıdır. Bence, kalkmaması gereken çok ciddi bir projeydi.

“Onun için, üzerinde durmamız gereken konu, Sayın Başbakanımızın Urfa'ya giderken, bence, bu İstiklal Madalyası, onların manevi duyguların tatmini açısından çok önemlidir ama hiç olmazsa GAP'ın, Urfa'dan başlayıp Kilis'in güneyine kadar sulama kanallarını kapsayacak bu projenin hayata geçeceğini inandırıcı şekilde, siyasilerin, geçmişte hep söyleyip yapmadıkları değil, inandırıcı bir süre içerisinde, ciddiyetle ayıracakları kaynaklarla bitireceğini müjdelemesi Urfa açısından en az İstiklal Madalyası kadar önem arz eden bir konudur.

“Bir vesileyle daha düşüncelerimi açıklamak istiyorum, daha doğrusu uzatmak istemiyorum. Görüyorum ki gruplar yorgun, Meclis yorgun, bir an önce bitirilmesini istiyorlar bugünkü toplantıların. Başkanın da tavrını gördüm, neredeyse çabuk çabuk bitirmemizde fayda olduğunu söylüyor. Ben bir vesileyle daha bu madalyanın Suruç'taki akrabalarımın da yaşadığı Urfa şehrindeki bütün Urfalılara, ülkemize onur getirmesini, verilen bedellerin karşılıksız kalmayacağını görmelerinin idraki içerisinde ulusa yaklaşmalarını diliyorum. O nedenle de tekrar Parlamentonun bu konudaki katkılarına şahsım adına, ülkem adına da teşekkür ediyorum. Madalya Urfa'ya hayırlı olsun. Gelecekteki Urfa'nın da geçmişteki insanların canlarıyla ödediği bu bedeldeki toprakların mutlu ve huzur içerisindeki bütün halkların birlikte yaşadığı bir toprak olması dileğiyle saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim.

(HDP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)”